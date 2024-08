Caso Loan: la dura declaración de la jueza sobre la aparición del niño

La magistrada habló de los cuestionamientos en torno a su desempeño y aseguró que se están utilizando todos los recursos disponibles para descubrir qué sucedió con el menor desaparecido el 13 de junio , aunque expresó que no es posible prometer que lo encontraran : "Nosotros no podemos asegurar encontrar al niño . Eso es ponernos un saco muy pesado", sostuvo.

La jueza federal también sostuvo que las críticas hacia ella fueron con tal nivel de subjetividad y ensañamiento que dejaron de importarle: "Me defiendo, trato de mejorar en mi trabajo, pero me parece que el nivel de agravio al que hemos llegado ya no se puede controlar".

La familia de Loan y la relación con la jueza del caso

Por otro lado, Cristina Pozzer Penzo hizo referencia al vínculo que tiene con la familia del menor, con la que decidió no tomar contacto directo. "Los jueces no podemos tener entrevistas con ellos, y decidimos ponerlo en un lenguaje claro todo lo que se vaya haciendo", explicó.

Además, en declaraciones radiales, contó que se les explicó qué se hace y se les hace saber sus derechos. "Yo respeto ampliamente la crítica, el disenso, la opinión de cada uno, pero quiero remarcar que estamos trabajando dentro de la ley, que no tiene nada que ver con la burocracia, y con la mayor lealtad y experticia, estamos trabajando", concluyó.