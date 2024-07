Caso Loan: trasladan a Laudelina Peña al penal de Ezeiza

La imputación a la tía de Loan fue realizada por el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

"En esa presentación, ampliaron los fundamentos explicando que en el caso se han incorporado nuevos elementos de prueba que resultan cruciales para el avance de la causa, inclusive por fuera de la declaración prestada por la mujer en el fuero provincial, y que la ubican como una persona de especial interés para la investigación, con un claro rol activo", detallaron desde el MPF.

Además, para la fiscalía "hay motivos suficientes para sospechar que la conducta imputada a Peña se corresponde, en principio, con su posible participación en una maniobra de sustracción y ocultamiento del niño, sin perder de vista que el hecho imputado podría haber sucedido en un contexto de criminalidad organizada o compleja, y como parte de un supuesto enmarcado en un delito federal".

María, la mamá de Loan, volvió a apuntar contra Laudelina

La mamá del nene de 5 años habló con C5N y volvió a señalar a la mujer. Durante el programa "Argentina en vivo", María sostuvo que "algo tiene que saber". Además, se refirió al día en que desapareció Loan y contó que mientras Laudelina cooperaba en la búsqueda del menor, "nunca dejaba el celular".

También, expresó que cree que María Victoria Caillava y Carlos Pérez "son culpables" y reveló que cuando el niño desapareció, el matrimonio se fue del lugar antes de que ella llegara, por lo que en ningún momento se los cruzó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que les hayan tendido una trampa, María aseguró que "iba a pasar algo con otro de los que niños que estaban ahí y justo fue Loan" y afirmó que "estaba armado".

Finalmente, la mujer dejó un mensaje para quienes tienen a Loan: "Si alguien lo conoce que me lo traigan, que me lo devuelvan. Yo ya estoy destrozada. Lo único que quiero es que me devuelvan a mi hijo".