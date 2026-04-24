Pensiones No Contributivas (PNC) en mayo 2026: aumento del 2,9% y Bono de $70.000

El ingreso total de beneficiarios se incrementa este mes con actualización por IPC y refuerzo que impacta en los valores finales.

ANSES aplicará un aumento en las PNC en mayo y se mantiene el refuerzo para ingresos más bajos.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) tendrán en mayo un nuevo aumento , acompañado por el bono extraordinario de $70.000 destinado a los ingresos más bajos. El ajuste responde al esquema de movilidad vigente, que actualiza los haberes en base a la inflación, y alcanza a millones de beneficiarios en todo el país.

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De acuerdo con la información más reciente, el incremento es del 2,9% . Este ajuste impacta directamente en los montos que cobran las personas con pensiones por invalidez, vejez o madres de siete hijos.

Por su parte, el bono extraordinario vuelve a ser clave para sostener el poder adquisitivo, representando una parte significativa del ingreso total mensual.

Las PNC equivalen, en la mayoría de los casos, al 70% de la jubilación mínima. Por eso, cada aumento en ese haber se traslada automáticamente a las pensiones.

PNC por invalidez o vejez : $273.800

PNC madres de siete hijos: $393.250

Estos montos corresponden al haber base, es decir, antes de sumar el refuerzo extraordinario que se paga en paralelo. La diferencia entre categorías responde a la normativa vigente: mientras algunas pensiones representan el 70% del haber mínimo, otras están equiparadas al total de una jubilación.

Si tenemos en cuenta el bono, los valores son:

PNC por invalidez o vejez : $343.800

PNC madres de siete hijos: $463.250

¿De cuánto es el Bono Extraordinario para PNC este mes?

El bono extraordinario continúa siendo de $70.000, un valor que se mantiene sin cambios desde hace varios meses y que está dirigido a quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Este refuerzo se suma automáticamente al haber mensual y tiene un impacto importante en el ingreso final. En muchos casos, representa más del 25% del total cobrado por los beneficiarios. Si bien su continuidad suele confirmarse mes a mes, todo parece indicar que se mantiene, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

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Cuánto cobro en mayo 2026: escalas por categoría

Los valores de las jubilaciones y pensiones en mayo de 2026 son:

Jubilación Mínima: $393.174,10 (haber base) + $70.000 (bono) = $463.174,10

Jubilación Máxima: $2.645.689,40

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27 (haber base) + $70.000 (bono) = $384.539,27.

Por otro lado, las asignaciones quedaron establecidas en:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.286 o superior según confirmación final

o superior según confirmación final Hijo con discapacidad: se actualiza proporcionalmente, con valores cercanos a los $346.901.

Calendario de pagos de ANSES: ¿cuándo cobro según mi DNI?

El calendario de pagos de ANSES para PNC suele organizarse según la terminación de DNI y comienza en los primeros días hábiles del mes.

DNI terminados en 0 y 1 : primera semana del mes

y : primera semana del mes DNI terminados en 2 y 3 : segunda semana

y : segunda semana DNI terminados en 4 al 9: entre la segunda y tercera semana

Las fechas exactas son publicadas por ANSES en su sitio oficial y en la aplicación Mi ANSES. En general, las PNC son de las primeras prestaciones en pagarse dentro del cronograma mensual.

jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos

Requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Existen tres principales categorías:

PNC por invalidez : dirigida a personas con discapacidad que no pueden trabajar

: dirigida a personas con discapacidad que no pueden trabajar PNC por vejez : para mayores de 70 años sin cobertura previsional

: para mayores de 70 años sin cobertura previsional PNC para madres de siete hijos: destinada a mujeres con siete o más hijos en situación de vulnerabilidad.

En todos los casos, es necesario cumplir con requisitos específicos, como no tener ingresos suficientes ni bienes que superen determinados límites. Los beneficiarios deben ser argentinos nativos o naturalizados, o contar con residencia legal en el país durante un período determinado.