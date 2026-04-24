El Gobierno cambia el esquema meteorológico para vuelos tras el paro del SMN

La Servicio Meteorológico Nacional dejará de ser el único proveedor del servicio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea asumirá el control, con un esquema abierto a terceros y una transición de hasta 180 días.

El Gobierno nacional avanzó con una reconfiguración del sistema meteorológico aplicado a la aviación, luego de que se levantara el paro convocado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . A través del Decreto 274/2026 , oficializado en el Boletín Oficial , se modificó el marco normativo que regula la provisión de información climática para vuelos , quitándole al organismo su carácter exclusivo.

La medida redefine el artículo 15 de la Ley 27.161 y establece que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) será la encargada de prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea, ya sea de forma directa o mediante la contratación de terceros. El cambio implica un giro estructural en la gestión del servicio , que hasta ahora estaba centralizado en el SMN.

A su vez, la empresa deberá garantizar que los prestadores cumplan con los estándares exigidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en materia de calidad y seguridad operacional. El nuevo esquema introduce mayor apertura y control técnico sobre los proveedores .

En este contexto, el SMN continuará brindando el servicio de manera transitoria por un plazo de hasta 180 días hábiles, asistiendo a la EANA mientras se implementa el nuevo sistema. Se trata de una etapa de transición clave para evitar interrupciones en la operatoria aérea .

Otro de los puntos centrales del decreto es la reasignación de recursos: el 10% de la Tasa de Protección al Vuelo que recibía el SMN dejará de ingresar a ese organismo y pasará a una cuenta específica del Tesoro nacional. El redireccionamiento de fondos acompaña el cambio de responsabilidades.

Desde el Gobierno justificaron la decisión en la necesidad de “asegurar la continuidad del servicio” ante el conflicto gremial, y remarcaron que el nuevo modelo permitirá mayor flexibilidad operativa, diversificación de prestadores y una clara separación entre funciones regulatorias y operativas.

Servicio Meteorológico Nacional.jpg Desde el Gobierno buscan "acelerar la continuidad del servicio". Archivo

Los conflictos con los trabajadores del SMN

La modificación se da en medio de un fuerte enfrentamiento con los trabajadores del SMN, tras el anuncio de cierre de estaciones meteorológicas y despidos. El paro previsto para este viernes fue desactivado luego de que las autoridades lo declararan ilegal por afectar un servicio considerado esencial.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, confirmó el levantamiento parcial de la medida, aunque ratificó el conflicto. El dirigente denunció un ataque al derecho a huelga y cuestionó la decisión oficial de avanzar sin una normativa que declare formalmente la esencialidad del servicio.

Aguiar también reclamó mayor inversión en el organismo y rechazó los despidos. “Si es esencial, deben fortalecerlo con presupuesto y tecnología”, sostuvo. Además, advirtió que “lo que pretende el Gobierno es limitar el derecho a la huelga” y cuestionó el impacto de las decisiones oficiales sobre la seguridad aérea.

Pese a la desactivación del paro, el conflicto sigue abierto y tendrá un nuevo capítulo con una asamblea convocada en la sede central del SMN. Mientras tanto, el Gobierno avanza con un cambio de fondo en un servicio clave para la aviación comercial.