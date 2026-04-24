Qué día cae el feriado del 1 de mayo 2026 y a quiénes les toca trabajar

Por el Día del Trabajador la gran mayoría tiene un día de descanso asegurado: cómo se paga en caso de tener jornada laboral.

El próximo feriado en Argentina cae viernes y hay un nuevo fin de semana largo.

El calendario oficial de feriados de 2026 ya marca una de las fechas más esperadas por quienes miran de reojo el almanaque después de Semana Santa: el 1 de mayo , jornada en la que se conmemora el Día del Trabajador en toda la Argentina.

Este año, la fecha cae viernes , lo que arma automáticamente un fin de semana largo de tres días para gran parte de los empleados que no deben cumplir tareas ese día. Para muchos, será la primera escapadita de mayo; para otros, especialmente en sectores esenciales, tocará seguir en funciones.

Aunque suele haber confusión entre feriados nacionales, días no laborables y jornadas puente, el 1° de mayo tiene una característica clave: se trata de un feriado inamovible , por lo que no se traslada ni depende de decisiones provinciales. La ley laboral también establece reglas claras sobre qué pasa si alguien debe trabajar esa fecha.

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1 de mayo: Día del Trabajador

El Día Internacional de los Trabajadores se celebra cada 1° de mayo como una jornada de homenaje a las luchas obreras y a la conquista de derechos laborales. En Argentina forma parte del calendario oficial de feriados nacionales y mantiene carácter obligatorio.

En 2026, cae viernes 1 de mayo, lo que genera un descanso extendido hasta el domingo 3 para quienes no prestan servicios ese día. No se mueve de fecha porque está incluido dentro de los feriados inamovibles, igual que el 25 de Mayo o el 9 de Julio.

Calendario de Feriados Imagen: Freepik

La fecha suele tener un fuerte peso simbólico, pero también práctico: oficinas públicas, bancos, escuelas y gran parte de la actividad administrativa permanecen cerradas o con atención reducida. En cambio, rubros como salud, transporte, gastronomía, seguridad y parte del comercio suelen mantener actividad, aunque bajo condiciones especiales.

Qué pasa si trabajo un feriado

La Ley de Contrato de Trabajo establece que, cuando un empleado presta tareas durante un feriado nacional, debe recibir una remuneración especial, ya que el pago corresponde al doble de una jornada habitual.

Eso significa que el trabajador cobra el salario normal del día más una suma equivalente adicional. No se trata de horas extra comunes, sino de una liquidación específica por tratarse de un feriado nacional.

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La situación cambia en los llamados días no laborables, donde la decisión de asistir o no puede depender del empleador o de la actividad. En esos casos, si se trabaja, generalmente no corresponde el pago doble salvo que una norma particular o convenio colectivo indique otra cosa.

Calendario de feriados en Argentina 2026

Además del 1 de mayo, el año tendrá varios descansos distribuidos entre feriados nacionales, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Algunos permiten armar findes largos bastante tentadores.

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables