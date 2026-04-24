Jubilación anticipada por discapacidad: requisitos de la ANSES, grados de invalidez y trámites en 2026

Todo lo que tenés que saber sobre este régimen del organismo que permite un retiro temprano de la actividad laboral: requisitos, condiciones y documentación obligatoria.

Continúa el régimen de ANSES que te permite jubilarte a partir de los 45 años, pero tenés que contar una serie de requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene vigente un régimen especial que permite acceder a la jubilación anticipada en casos de incapacidad laboral. Este beneficio está dirigido exclusivamente a trabajadores que por una discapacidad física comprobada , no puedan continuar realizando sus tareas.

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La diferencia con el sistema tradicional, es que esta modalidad permite el retiro antes de lo habitual , pero siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos, tanto médicos como de aportes. Según lo que informó el organismo, se trata de una herramienta que es clave para poder garantizar cobertura a personas que estén en una en situación de vulnerabilidad.

La jubilación anticipada por discapacidad puede solicitarse a partir de los 45 años para trabajadores que estén en relación de dependencia y desde los 50 años para autónomos o monotributistas .

La incapacidad es el primer requisito que hay que tener para acceder a este régimen, pero al ser un termino amplio lo que puede llegar a generar confusión. Para el organismo, establece que tiene que ser una disminución física comprobable que afecte la capacidad de trabajo del solicitante.

Debe ser una incapacidad laboral con un grado igual o superior al establecido por ANSES, además de estar avalada por médicos, contar con los certificados originales y acreditada durante los últimos 10 años previos al cese o solicitud. No se trata de cualquier tipo de condición, sino una que afecte el desempeño, lo que implica que no puede ser un cuadro transitorio.

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Grados de incapacidad: ¿con qué porcentaje puedo solicitar el beneficio?

El organismo estableció un porcentaje mínimo para poder acceder al retiro anticipado por incapacidad, tiene que ser del 33% o superior. Este requisito funciona como un criterio técnico para poder determinar si la persona esta en condiciones de solicitar el beneficio.

Quienes no alcancen ese nivel de incapacidad, no van a poder ingresar al régimen especial. El porcentaje tiene que ser evaludado y certificado por las personas o instituciones correspondientes. Esta es una parte clave del proceso de validación que realiza el organismo. De esta manera, se busca asegurar transparencia y equidad en la asignación del beneficio.

De igual forma, ese no el el único requisito:

la edad mínima es de 45 años (empleados) y 50 años (autónomos)

es de 45 años (empleados) y 50 años (autónomos) tiene que contar con por lo menos 20 años de servicios con aportes comprobables

la incapacidad tiene que estar acreditada durante los últimos 10 años previos al cese o solicitud

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Diferencias entre Retiro por Invalidez y Jubilación para Trabajadores con Discapacidad

En el sistema previsional hay distintas prestaciones relacionados a los casos de incapacidad, por lo que es importante diferenciarlas. La más parecida a la jubilación anticipada por discapacidad, es el retiro por invalidez, y aunque sus nombres sean similares, no son lo mismo.

Ambas forman parte de un régimen específico que permite retirarse antes de la edad habitual, siempre que se cumplan requisitos de edad, aportes e incapacidad.

Esta última es exclusiva para trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas sociales, que tienen una incapacidad del 66% o superior y esto debe ser definido por una junta médica.

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Requisitos de aportes: ¿Qué significa ser aportante "regular" o "irregular"?

Además de la edad y la incapacidad, el organismo exige cumplir con un mínimo de aportes para acceder a la jubilación anticipada. Se tienen que acreditar por lo menos 20 años de servicios con aportes que sean comprobables.

Este requisito es fundamental dentro del sistema previsional, ya que garantiza que la persona que lo solicita haya tenido una trayectoria laboral registrada.

El trámite para acceder a este beneficio debe realizarse de manera presencial en las oficinas de ANSES y es con turno previo. Entre la documentación obligatoria están:

el DNI (Documento Nacional de Identidad)

el formulario PS 6.284 (Declaración Jurada sobre prestaciones).

En el cuanto a los trabajadores en relación de dependencia, también se tienen que presentar:

el PS 6.2 (Certificación de Servicios y Remuneraciones)

el PS 6.1 (Afectación de Haberes)

el PS 5.7 (Derivación de Obra Social).

En el caso de que falte documentación, pueden agregar los recibos de sueldo o comprobantes de aportes.

Para trabajadores autónomos, se necesitan los formularios del sistema SICAM (558/A, 558/B y 558/C) y la documentación emitida por ARCA.