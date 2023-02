Más del 50% de los argentinos revisan el celular de sus parejas: cómo detectarlo

"Ninguna forma de fisgoneo es aceptable; cualquier acceso no deseado es una violación de la privacidad", dijo Javier Rincon, Director Regional en LatAm para Avast. "Además, hay una línea muy fina entre el fisgoneo y el acoso. De los argentinos que accedieron al dispositivo de su pareja, el 29% admitió ser entrometido.

Otro 6% lo hizo para instalar una app sin que su pareja lo supiera, y un 6% quiso comprobar dónde había estado físicamente su pareja en un determinado momento y lugar. Estas cifras pueden parecer bajas, pero este comportamiento puede suponer un problema importante, psicológico e incluso físico, para los afectados que fueron espiados."

Las razones que las personas dieron para espiar los dispositivos de sus parejas van desde sospechas de infidelidad a simplemente curiosidad: "Mirar el teléfono de la pareja a sus espaldas es una señal de alarma frente a la posibilidad de violencia contra la mujer”. Es importante que las parejas se comuniquen abiertamente y establezcan límites en las relaciones. El fisgoneo aparentemente inocente puede parecer una gran intromisión en la intimidad, y debería ser algo prohibido", dice Mabel Bianco, de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer - FEIM.

Dos de cada cinco parejas tuvieron una pelea



27% de los argentinos que revisó el teléfono de su pareja encontró pruebas de que su pareja ocultaba algo. Dos de cinco entrevistados, admitieron haber discutido acerca de algo que descubrieron en el dispositivo de su pareja.

La galería de fotos y videos fueron las aplicaciones a las que más se accedió (44%), seguido por aplicaciones de redes sociales como Facebook o Instagram (40%) y apps de mensajería y chat (40%).

Un tercio de los argentinos que revisó el teléfono de su pareja no tuvo que ingresar una contraseña

No todas las personas que revisaron el dispositivo de su pareja lo tuvieron que hacer sigilosamente; un 42% sabía la clave de acceso de su pareja porque ésta se la había compartido en el pasado, mientras que un tercio no la necesitó, porque el teléfono de su pareja no estaba protegido por una clave de acceso. Otros memorizaron la contraseña de su pareja (17%), mientras que el 4% engañó a su pareja para que desbloqueara su teléfono y así poder acceder a él, y el 2% utilizó la huella dactilar de su pareja mientras dormía para desbloquear su teléfono, o algo similar.

“Dar la contraseña a la pareja o no proteger su equipo es algo que deben de evitar las mujeres ya sea con sus compañeros permanentes o accidentales . Además de impedirles la privacidad permítete que se planteen motivos de discusión y agresion por parte de la pareja y es el comienzo de la violencia que encuentra su justificación , a pesar de que sabemos nunca se justifica la violencia’ agregó Mabel Bianco, de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer - FEIM.

Consejos para proteger la privacidad digital

Javier Rincón comparte los siguientes tips para proteger los dispositivos móviles de una revisión no deseada: