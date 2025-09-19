Chaco: ocho heridos tras accidente en cadena en el Puente General Belgrano







El siniestro involucró unos 15 vehículos, entre autos y camiones, y ocurrió cerca de las 16, en la zona del barrio Los Pescadores, del lado chaqueño.

El accidente se produjo en el puente que une Corrientes y Chaco. Redes

Un grave choque múltiple se registró este viernes por la tarde en el Puente General Belgrano, que une Chaco y Corrientes, y dejó un saldo de al menos ocho personas con lesiones. Según las primeras versiones oficiales, el accidente habría comenzado cuando un camión perdió los frenos y colisionó contra otros vehículos, generando un efecto en cadena.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El siniestro involucró alrededor de 15 vehículos, entre autos y camiones, y ocurrió cerca de las 16:00 horas, en la zona del barrio Los Pescadores, del lado chaqueño del puente. En el lugar trabajan bomberos y personal de salud, asistiendo a los heridos y coordinando la seguridad vial.

Por la magnitud del choque, el tránsito permanece interrumpido y se estima que no se habilitará antes de las 20:00 horas, provocando importantes demoras en la circulación entre ambas provincias.

Las imágenes del impactante accidente Imágenes difundidas muestran vehículos severamente dañados, con restos y hierros dispersos sobre la calzada, generando gran conmoción entre conductores y transeúntes que presenciaron el hecho.

Accidente Puente General Belgrano 19- 9- 25 SISE Argentina - Youtube

Autoridades recomiendan evitar la zona y tomar rutas alternativas mientras continúan las tareas de despeje y atención médica. La Policía de Corrientes y los bomberos señalaron que permanecerán en el lugar hasta completar el retiro de los vehículos siniestrados y la asistencia a los afectados, aunque no se precisó la gravedad de las lesiones. Se prevé que, una vez normalizada la situación, el tránsito vuelva a circular, aunque no se descarta que las tareas de emergencia se extiendan más allá de la noche.

Temas Chaco

Corrientes

accidente