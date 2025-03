Chau a este medicamento: la ANMAT exigió su retiro urgente de todas las farmacias del país

Se trata de productos que no cuentan con el Registro de Especialidades Medicinales ni con etiqueta de trazabilidad. La investigación se inició luego de sospechas de ilegitimidad y falsificación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una serie de medicamentos falsificados. A través de la Disposición 1517/2025 , publicada este jueves en el Boletín Oficial , indicó que los productos referidos no cuentan con el Registro de Especialidades Medicinales (REM) ni con etiqueta de trazabilidad, entre otros requisitos.

La investigación se inició luego de que surgieran las sospechas de tratarse de un producto ilegítimo o falsificado , dado que no poseía la correcta etiqueta de trazabilidad. Allí, se detectó que el producto no se encontraba inscripto en el REM y que el Certificado N°43.900 , que sí está inscripto, está bajo la titularidad de SURAR PHARMA S.A: una firma clausurada de forma preventiva .

cobro-farmacia.jpeg Se prohibió el Propofol HLB, tras sospechas de tratarse de un producto ilegítimo o falsificado.

Además, la medicina no cuenta con autorización de comercialización; mientras que el ingrediente farmacéutico activo Propofol, al no poseer la trazabilidad, no se puede corroborar la cadena de elaboración y distribución. En este marco, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) consideró a este hecho como de "nivel crítico" y con propiedad de tratamiento "alta", debido a los peligros que puede provocar para la salud de las personas y ANMAT determinó: