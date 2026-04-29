La ANMAT prohibió un bótox, un medicamento para bajar de peso y equipos médicos: los motivos

El organismo ordenó el retiro inmediato y abrió sumarios bajo la Ley 16.463 tras detectar productos sin registro y ventas irregulares en plataformas digitales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este miércoles la prohibición de uso, comercialización y distribución de una serie de productos por representar un riesgo para la salud pública , según resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Entre los casos, se encuentra la toxina botulínica “ Toxina botulínica ISRADERM ”, detectada por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud , que constató que no cuenta con inscripción autorizada . El producto se ofrecía directamente a consumidores a través de redes sociales, lo que encendió alertas sobre su origen y trazabilidad.

El organismo aclaró que otras formulaciones como BOTOX (onabotulinumtoxin A) sí están registradas, pero su uso está restringido a prescripción médica y venta en farmacias habilitadas, por lo que adquirirlas fuera de ese circuito implica un alto riesgo sanitario .

En paralelo, la ANMAT también prohibió el medicamento “ Lipoless 2,5 mg / Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml ”, elaborado por el laboratorio paraguayo Eticos , utilizado para obesidad, sobrepeso y diabetes tipo 2. La medida se tomó luego de detectar su comercialización en plataformas digitales sin autorización y tras verificar que no está inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales .

Según el organismo, si bien existe en el país un medicamento con ese principio activo aprobado, su venta es bajo receta y exclusivamente en farmacias, por lo que la versión detectada no puede garantizar calidad, seguridad ni eficacia.

Además, se dispuso la prohibición de equipos médicos de las líneas Start Profile Prime, Start Profile pHOx Ultra y Start Profile pHOx, tras una denuncia de la firma SIPLA S.R.L. por la retención indebida de dispositivos en manos de un tercero no habilitado. El Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM) señaló que esta situación rompe el circuito de control necesario para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.

Sanciones y alcance

Las medidas implican el retiro inmediato de los productos del mercado y la apertura de sumarios. De acuerdo con la Ley 16.463, las infracciones pueden derivar en multas, clausuras, decomisos y suspensiones, e incluso en acciones penales si se compromete la salud pública.

En la resolución firmada por Luis Eduardo Fontana, titular de la ANMAT, se remarcó que las irregularidades detectadas están vinculadas a falta de autorización sanitaria, ausencia de registros válidos e incumplimiento de la normativa vigente.

El organismo interviene ante la sospecha o confirmación de riesgos para los usuarios, con el objetivo de evitar que productos no evaluados o inseguros lleguen a consumidores o pacientes.

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