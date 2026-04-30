La ANMAT prohibió la venta y el uso de varias marcas de productos de limpieza e insumos médicos

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de diversos productos de limpieza y dispositivos médicos , tras detectar irregularidades durante tareas de fiscalización y control.

La medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana, incluyó además la apertura de sumarios sanitarios y la notificación a autoridades sanitarias y de defensa del consumidor.

Una de las actuaciones alcanzó a la firma Química El Regreso S.R.L., radicada en Lomas del Mirador, donde se verificó la existencia de productos domisanitarios sin registro. Entre ellos, se identificaron soluciones de hipoclorito de sodio para superficies y piscinas, limpiavidrios y desinfectantes a base de alcohol.

Según precisó la disposición 2406/2026, los productos carecían de garantías de eficacia, seguridad y formulación permitida , por lo que se ordenó su retiro del mercado en todo el país hasta que regularicen su situación. También se inició un sumario contra la empresa y su director técnico.

En paralelo, mediante la disposición 2417/2026, el organismo intervino ante la pérdida de un equipo médico de litotricia intravascular perteneciente a la firma SIPROTEC S.A., que se encontraba en consignación en el Hospital Fernández. Al no poder ser localizado y desconocerse su estado, la ANMAT resolvió prohibir su uso y circulación para evitar riesgos sanitarios .

A su vez, una tercera medida (disposición 2419/2026) se originó tras una inspección a la distribuidora Soloimportacion S.R.L., en la Ciudad de Buenos Aires, donde se detectaron productos médicos importados sin registro sanitario ni identificación del responsable en el país.

Entre los dispositivos observados figuraban kits introductores, catéteres angiográficos y guías, todos sin cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente. Tras confirmar la falta de inscripción oficial, se dispuso su prohibición en todo el territorio nacional y se avanzó con sanciones por presuntas infracciones a la Ley 16.463 y a las normas de buenas prácticas de distribución.

Las medidas fueron comunicadas a organismos sanitarios provinciales, a la Ciudad de Buenos Aires y a dependencias de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, con el objetivo de reforzar los controles y proteger a la población frente a productos potencialmente riesgosos.