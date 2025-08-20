Chau VTV: a partir de agosto 2025 estos autos ya no tienen que hacer el trámite







En la Ciudad de Buenos Aires se aplica un cambio normativo que libera a ciertos modelos de la obligación de cumplir con la verificación técnica.

Hay quienes pueden safar de la VTV en le mes de agosto.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular de manera legal por las rutas del país. Su función es comprobar que los autos y motos estén en condiciones adecuadas de seguridad y evitar sanciones económicas.

A partir del mes de agosto de 2025, una nueva normativa le da una especie de respiro a algunos conductores, ya que determinados vehículos quedarán exceptuados de realizar este trámite. De este modo, se busca simplificar el proceso y reducir los costos para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

vtv.jpg Quiénes tienen que tramitar la VTV Todos los autos y motos deben realizar la VTV de manera periódica. El control se exige en los operativos de tránsito y, en caso de circular con la verificación vencida, el conductor puede recibir multas.

Además de las sanciones, no contar con la VTV vigente puede traer problemas adicionales en caso de siniestros viales, ya que es un requisito indispensable para garantizar que el vehículo esté en condiciones de seguridad.

Cuáles son los autos que quedan exentos de hacer la VTV Según lo dispuesto por el Gobierno porteño, los vehículos que no deben realizar la VTV son:

Autos 0 km hasta cumplir tres años desde la fecha de patentamiento o antes de superar los 60.000 kilómetros .

hasta cumplir tres años desde la fecha de patentamiento o antes de superar los . Motos 0 km durante su primer año de antigüedad. Además, hay quienes no deben pagar la VTV pero si hacerla: Jubilados, pensionados o mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y que tengan un vehículo de valor menor al mínimo imponible de patente en CABA.

Personas con discapacidad titulares de un vehículo, con o sin adaptaciones especiales.

Personas con discapacidad que no sean titulares, incluyendo padres, tutores, cónyuges, convivientes o descendientes. Monto de la VTV en agosto 2025 En caso de que corresponda realizar la verificación, las tarifas en la Ciudad de Buenos Aires son las siguientes: Autos: $63.453,61

$63.453,61 Motocicletas: $23.858,78 Dónde realizar la VTV La verificación se lleva a cabo en las plantas autorizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para hacerlo, es necesario solicitar turno previo de manera online, presentarse con la cédula verde o azul, el DNI y la constancia del seguro vigente. El trámite, además de evitar multas, garantiza que el vehículo cumpla con los estándares de seguridad vial, para poder contribuir a una circulación más segura en las calles porteñas.