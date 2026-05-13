El Gobierno prohibió el ingreso de deudores alimentarios a las canchas + Agregar ámbito en









La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. También se endurecieron las restricciones para personas con conductas violentas y vinculadas a delitos en espectáculos deportivos.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional remarcaron que la resolución tiene vigencia inmediata, por lo que las nuevas restricciones ya podrán aplicarse en los próximos partidos que se disputen en el país.

El Gobierno oficializó este miércoles la prohibición de ingreso a las canchas para quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos, en el marco de una modificación del programa Tribuna Segura impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional junto al Gobierno porteño.

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La decisión quedó plasmada en la Resolución 429/2026, publicada en el Boletín Oficial, que amplió el alcance de las restricciones de admisión a eventos deportivos en todo el país.

“El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas”, afirmó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, al anunciar la medida en redes sociales. Y agregó: “Más controles y reglas claras”.

La modificación incorporó nuevos incisos al artículo 2 de la Resolución 354/2017. Entre ellos, se estableció que no podrán ingresar a los estadios quienes tengan una medida judicial o administrativa vinculada a su inscripción en registros de deudores alimentarios.

Hasta ahora, el programa Tribuna Segura excluía principalmente a personas con antecedentes por delitos, contravenciones o hechos violentos relacionados con espectáculos deportivos. Según argumentó el Gobierno, la ampliación busca “fortalecer su eficacia también como herramienta de cumplimiento de la obligación alimentaria”.

La actualización de la normativa también endureció las restricciones para personas involucradas en hechos violentos. Desde ahora, podrán ser excluidos quienes hayan protagonizado “conductas violentas contra las personas o las cosas” o alteraciones del orden público, tanto dentro como fuera de los estadios. Además, la resolución contempla sanciones para quienes participen en incidentes durante traslados hacia o desde las canchas, así como para quienes utilicen servicios de transporte no habilitados en el marco de espectáculos futbolísticos. Otro de los puntos incorporados alcanza a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos contemplados en la Ley de Narcotráfico 23.737, siempre que los hechos estén vinculados a contextos futbolísticos. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional remarcaron que la resolución tiene vigencia inmediata, por lo que las nuevas restricciones ya podrán aplicarse en los próximos partidos que se disputen en el país. El Gobierno sostuvo además que la medida se alinea con políticas similares implementadas en otras provincias, como Salta, y destacó que existen registros de deudores alimentarios en distintas jurisdicciones del país con mecanismos equivalentes.