VTV: valores actualizados, quienes quedan exentos y cuándo hay que hacerla en mayo

Conocé cuánto cuesta hacer el trámite en mayo, quiénes están exentos del pago, cada cuánto debe renovarse y cuáles son las multas.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo uno de los trámites obligatorios más importantes para circular tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. En 2026, el sistema incorporó cambios relevantes que modificaron los plazos de revisión, el esquema de pagos y la frecuencia de los controles según la antigüedad del vehículo.

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Los cambios quedaron oficializados mediante el Decreto 139/2026 y afectan directamente a millones de conductores. Además del cambio en los tiempos para realizar la primera inspección, también se actualizaron los valores del trámite y las multas para quienes no tengan la VTV vigente.

La verificación tiene como objetivo garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras y cumplan con las normas ambientales. Durante el control se revisan frenos, neumáticos, suspensión, dirección, luces, emisión de gases contaminantes y distintos elementos de seguridad obligatorios.

Los valores de la VTV cambiaron durante 2026 y actualmente dependen de la jurisdicción donde esté el vehículo. Además, el sistema establece los valores mediante Unidades Fijas, por lo que los precios pueden actualizarse periódicamente.

En la Ciudad de Buenos Aires, los autos particulares de hasta 2.500 kilos tienen que pagar $63.453,61 para realizar la VTV. En el caso de las motos, el costo sube a $23.858,78.

En la provincia de Buenos Aires los valores son más elevados. Los autos de hasta 2.500 kilos pagan actualmente $97.057,65, mientras que las motocicletas tienen que abonar $38.823,06. Los vehículos de mayor tamaño pueden superar los $170.000 dependiendo de la categoría.

El trámite debe realizarse en plantas habilitadas y requiere turno previo. A la hora de realizarlo, los conductores tienen que presentar:

el DNI

la cédula verde o azul

la documentación correspondiente del vehículo

VTV.jpg TV Pública

Quiénes están exentos de pagarla

El sistema vigente contempla exenciones y descuentos para determinados grupos de conductores. En algunos casos, la VTV puede realizarse de manera totalmente gratuita y en otros se aplica un descuento sobre el valor final.

Entre quienes pueden evitar el pago completo son:

personas con discapacidad que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad

jubilados y pensionados mayores de 65 años con ingresos mínimos

vehículos municipales y unidades de bomberos

En la provincia de Buenos Aires también existen descuentos del 50% para algunos grupos específicos:

jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos

vehículos con más de 20 años de antigüedad

taxistas y remiseros habilitados

transportes escolares registrados

Para acceder a estos beneficios es necesario presentar la documentación correspondiente al momento de realizar el trámite.

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Cada cuánto se tiene que renovar

Uno de los cambios más importantes de 2026 tiene que ver con la frecuencia de los controles y el momento en que los vehículos deben realizar la primera VTV. Con el nuevo esquema, los autos 0 km tendrán más tiempo antes de la primera inspección. Ahora van a tener que hacerla a los 4 años desde el patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos.

Después de esa primera revisión, los plazos cambian:

Vehículos entre 4 y 8 años: VTV cada dos años

Vehículos con más de 8 años o más de 80.000 kilómetros: control anual obligatorio

En CABA, además, la renovación se organiza según el último número de la patente. Durante mayo, por ejemplo, deben realizar la verificación los vehículos terminados en 5 antes del 31 de mayo.

El cronograma completo queda de la siguiente manera:

terminadas en 2: hasta febrero

terminadas en 3: hasta marzo

terminadas en 4: hasta abril

terminadas en 5: hasta mayo

terminadas en 6: hasta junio

terminadas en 7: hasta julio

terminadas en 8: hasta agosto

terminadas en 9: hasta septiembre

terminadas en 0: hasta octubre

terminadas en 1: hasta noviembre

Multa autos

Cuánto sale la multa por no tener la VTV al día

Circular sin la VTV vigente puede derivar en sanciones económicas elevadas. Las multas aumentaron durante 2026 y los montos varían según la jurisdicción, ya que las unidades fijas no valen lo mismo en todos lados.

En la provincia de Buenos Aires, las infracciones por no tener la verificación técnica al día pueden ir desde aproximadamente $568.800 hasta $1.896.000 en casos de reincidencia o faltas graves.

En la Ciudad de Buenos Aires, manejar sin la VTV vigente implica una multa equivalente a 400 Unidades Fijas, lo que actualmente representa cerca de $379.996.

Además, si el vehículo realizó la verificación pero el conductor no tiene la oblea o el certificado correspondiente, la sanción también puede aplicarse. En ese caso, la multa ronda las 100 Unidades Fijas (aproximadamente $94.999).