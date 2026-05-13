La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo uno de los trámites obligatorios más importantes para circular tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. En 2026, el sistema incorporó cambios relevantes que modificaron los plazos de revisión, el esquema de pagos y la frecuencia de los controles según la antigüedad del vehículo.
VTV: valores actualizados, quienes quedan exentos y cuándo hay que hacerla en mayo
Conocé cuánto cuesta hacer el trámite en mayo, quiénes están exentos del pago, cada cuánto debe renovarse y cuáles son las multas.
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Conocé el requisito fundamental que muchas personas pasan por alto al realizar la VTV en mayo de 2026
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Cambian las reglas de la VTV en 2026: qué modifica el nuevo sistema y cómo afecta a los conductores
Los cambios quedaron oficializados mediante el Decreto 139/2026 y afectan directamente a millones de conductores. Además del cambio en los tiempos para realizar la primera inspección, también se actualizaron los valores del trámite y las multas para quienes no tengan la VTV vigente.
La verificación tiene como objetivo garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras y cumplan con las normas ambientales. Durante el control se revisan frenos, neumáticos, suspensión, dirección, luces, emisión de gases contaminantes y distintos elementos de seguridad obligatorios.
Cuánto sale el trámite en mayo
Los valores de la VTV cambiaron durante 2026 y actualmente dependen de la jurisdicción donde esté el vehículo. Además, el sistema establece los valores mediante Unidades Fijas, por lo que los precios pueden actualizarse periódicamente.
En la Ciudad de Buenos Aires, los autos particulares de hasta 2.500 kilos tienen que pagar $63.453,61 para realizar la VTV. En el caso de las motos, el costo sube a $23.858,78.
En la provincia de Buenos Aires los valores son más elevados. Los autos de hasta 2.500 kilos pagan actualmente $97.057,65, mientras que las motocicletas tienen que abonar $38.823,06. Los vehículos de mayor tamaño pueden superar los $170.000 dependiendo de la categoría.
El trámite debe realizarse en plantas habilitadas y requiere turno previo. A la hora de realizarlo, los conductores tienen que presentar:
- el DNI
- la cédula verde o azul
- la documentación correspondiente del vehículo
Quiénes están exentos de pagarla
El sistema vigente contempla exenciones y descuentos para determinados grupos de conductores. En algunos casos, la VTV puede realizarse de manera totalmente gratuita y en otros se aplica un descuento sobre el valor final.
Entre quienes pueden evitar el pago completo son:
- personas con discapacidad que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
- vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad
- jubilados y pensionados mayores de 65 años con ingresos mínimos
- vehículos municipales y unidades de bomberos
En la provincia de Buenos Aires también existen descuentos del 50% para algunos grupos específicos:
- jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos
- vehículos con más de 20 años de antigüedad
- taxistas y remiseros habilitados
- transportes escolares registrados
Para acceder a estos beneficios es necesario presentar la documentación correspondiente al momento de realizar el trámite.
Cada cuánto se tiene que renovar
Uno de los cambios más importantes de 2026 tiene que ver con la frecuencia de los controles y el momento en que los vehículos deben realizar la primera VTV. Con el nuevo esquema, los autos 0 km tendrán más tiempo antes de la primera inspección. Ahora van a tener que hacerla a los 4 años desde el patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos.
Después de esa primera revisión, los plazos cambian:
- Vehículos entre 4 y 8 años: VTV cada dos años
- Vehículos con más de 8 años o más de 80.000 kilómetros: control anual obligatorio
En CABA, además, la renovación se organiza según el último número de la patente. Durante mayo, por ejemplo, deben realizar la verificación los vehículos terminados en 5 antes del 31 de mayo.
El cronograma completo queda de la siguiente manera:
- terminadas en 2: hasta febrero
- terminadas en 3: hasta marzo
- terminadas en 4: hasta abril
- terminadas en 5: hasta mayo
- terminadas en 6: hasta junio
- terminadas en 7: hasta julio
- terminadas en 8: hasta agosto
- terminadas en 9: hasta septiembre
- terminadas en 0: hasta octubre
- terminadas en 1: hasta noviembre
Cuánto sale la multa por no tener la VTV al día
Circular sin la VTV vigente puede derivar en sanciones económicas elevadas. Las multas aumentaron durante 2026 y los montos varían según la jurisdicción, ya que las unidades fijas no valen lo mismo en todos lados.
En la provincia de Buenos Aires, las infracciones por no tener la verificación técnica al día pueden ir desde aproximadamente $568.800 hasta $1.896.000 en casos de reincidencia o faltas graves.
En la Ciudad de Buenos Aires, manejar sin la VTV vigente implica una multa equivalente a 400 Unidades Fijas, lo que actualmente representa cerca de $379.996.
Además, si el vehículo realizó la verificación pero el conductor no tiene la oblea o el certificado correspondiente, la sanción también puede aplicarse. En ese caso, la multa ronda las 100 Unidades Fijas (aproximadamente $94.999).