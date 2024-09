China acelera la carrera espacial y promete traer muestras de Marte antes que la NASA

La misión estará compuesta por 13 fases con detecciones y situ y teledetección. Liu explicó que expedición incluirá cargas útiles desarrolladas en colaboración con otros países y se llevarán a cabo estudios conjuntos sobre las muestras recogidas.

Marte no representa un territorio desconocido para la Administración Espacial Nacional China (CNSA). En 2021 el país asiático consiguió que el rover Zhurong llegara sano y salvo a Utopia Planitia, una extensa llanura del planeta rojo. Desde entonces, el robot se desplaza sobre la superficie y analiza rocas, dunas y planicies en busca de un antiguo mar.

El sorprendente descubrimiento de la NASA en Marte

A pesar de los avances de su más acérrimo competidor, la NASA no se queda atrás y avanza en el conocimiento del gran planeta rojo. En las últimas semanas, la NASA descubrió un océano subterráneo de entre 11 y 20 kilómetros de profundidad bajo la superficie de Marte,

El nuevo descubrimiento fue logrado gracias al trabajo del módulo de exploración InSight y fue publicado en la revista "Proceedings of The National Academy of Sciences". Este hallazgo se realizó a partir de anomalías sísmicas detectadas y las imágenes capturadas, que llevaron a desarrollar hipótesis sobre posibles antiguos canales fluviales y depósitos de lagos.

Aseguran que el agua de Marte era demasiado salada para albergar vida La búsqueda de agua en marte, una de las grandes claves para la hipótesis de la existencia de vida en el planeta rojo.

El módulo InSight llegó a Marte en 2018 y se mantuvo en dicho planeta hasta el 2022. La misión original se basaba en detectar temblores provenientes de una región cercana a la nave, por lo que dejó de lado la exploración e investigación de una importante parte del planeta.

La reciente evidencia conseguida por la NASA sugiere la presencia de salmueras líquidas en algunas áreas, que podrían proporcionar un ambiente adecuado para la vida microbiana. Con los últimos datos, se evaluó la teoría de que el océano de magma haya mantenido demasiado caliente el núcleo, impidiendo la formación del campo magnético en Marte.