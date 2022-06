Chubut: la Corte suspendió a la jueza acusada de besar a un preso

VIDEO DOCUMENTO. - - AMIGOS ARGENTINA TOCO FONDO. - - JUEZA QUE INTEGRO TRIBUNAL QUE CONDENO A PERPETUA AL ASESINO DE UN POLICIA EN CHUBUT, FUE HACE.mp4

El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por cinco miembros: presidido por el ministro de la Sala Penal, Daniel Báez; los abogados Miguel Barletta de Puerto Madryn y Florencia Góngora de Trelew; y las diputadas Mariela Wiliams y Mónica Saso, ambas de Madryn.

"La suspensión que pide el Consejo de la Magistratura es un poco prematura, debería haber esperado a que se forme la causa, a que se conforme el sumario. De hecho, yo desde el 29 de diciembre venía trabajando, he estado de turno, condenando gente", dijo Suárez ante la consulta de Noticias Argentinas, único medio con que decidió hablar.

chubut jueza preso.jpg Cristian "Mai" Bustos y María Alejandra Suárez. Diario Popular

Por otro lado, para la jueza "la medida genera una presión tremenda en la Justicia en general, porque me han suspendido ante la mera denuncia. Sin mencionar que me han violado el derecho de ser oída. Antes de tomar cualquier decisión, cualquier tribunal de cualquier fuero permite que una persona sea escuchada".

En tal sentido, aclaró: "Yo pedí audiencia para ser oída ante el Tribunal de Enjuiciamiento, además yo recusé al juez Báez porque prejuzgó al decir que estaba horrorizado por mi actitud. Resolvieron la suspensión sin atender esa recusación. Están apurados por algo que resulta bastante evidente. Tendrían que haberme escuchado y después resolver".

jueza chubut preso.jpg María Alejandra Suárez. ElDoce.tv

Las motivaciones para la jueza son casi obvias: "Estoy en causas de corrupción y audiencias complicadas, por cohecho, administración fraudulenta y otros delitos. Lo que me pasó tiene vínculos con la política, porque a mi me tocan este tipo de causas complicadas. Incluso he rechazado las pretensiones de políticos, intendentes y otros funcionarios, he limitado pretensiones de esas personas".

Suárez sospecha que también opera, de alguna manera, la cuestión de género: "No hubo ningún otro magistrado en la provincia que llegara suspendido a jury por faltas graves. Incluso portando con acusaciones más graves, mi caso es único. Son todos hombres y eso me llama la atención. Hay una discriminación, una arbitrariedad por cómo se manejó la cuestión".

chubut preso.jpg Cristian "Mai" Bustos. Rada Tilly Noticias

Respecto del video en sí, donde ella aparece junto al recluso, la jueza argumentó: "El video está editado. Lo ves ampliado y te das cuenta, cambia de color incluso. Es una visita privada, resguardada, ¿Quién autorizó la grabación? ¿Quién permitió la difusión?".

Y desmintió tajante: "No le di un beso al preso. Era una visita donde le pregunté si podía hablar con su familia para hacer un libro. Fíjate que encima se ve que llevo mi computadora". Finalmente, Suárez aseveró que cuestionará la medida impuesta: "La suspensión no está firme, voy a presentar un recurso contra la misma".

chubut.jpg María Alejandra Suárez y el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew. El Diario

El hecho ocurrió en diciembre del año pasado, pero trascendió en enero del presente, cuando el Superior Tribunal de Justicia del Chubut inició actuaciones administrativas contra Suárez por haber mantenido "conductas inadecuadas", ya que en un video se ve a la magistrada supuestamente a los besos con un preso de alta peligrosidad, condenado por un tribunal que ella misma integró.

El hecho ocurrió en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew y fue protagonizado por la jueza Suárez y Cristian "Mai" Bustos, un recluso que fue condenado el 22 de diciembre de 2021 a cadena perpetua por el asesinato en 2009 del policía "Tito" Roberts en Corcovado.