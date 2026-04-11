"¡Bomba!": detuvieron a un futbolista de Gimnasia de Jujuy por una supuesta amenaza en un avión + Seguir en









El defensor de 32 años fue arrestado y esposado antes del despegue en el aeropuerto de Jujuy; el operativo afectó a más de 1.200 pasajeros y comprometió la participación del equipo en la fecha del fin de semana

El futbolista Emiliano Endrizzi fue detenido por protócolo. captura de video

El futbolista Emiliano Endrizzi fue detenido por una supuesta amenaza de bomba en el aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy, lo que obligó a activar el protocolo de seguridad y la revisión total de la aeronave antes del despegue del vuelo que debía trasladar al plantel de Gimnasia y Esgrima hacia Buenos Aires. Un pasajero filmó el momento en que las autoridades se llevaron al jugador esposado desde el interior del avión.

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Las autoridades llevaron a cabo el procedimiento Gedex (Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales) y el resultado fue negativo: no se detectó ningún artefacto explosivo, según confirmó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El operativo afectó de manera directa al plantel profesional del Lobo jujeño, que debía volar a Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario de Carlos Casares por la novena jornada del campeonato de la Primera Nacional.

La empresa Flybondi emitió un comunicado en el que informó que el vuelo FO5181, que debía despegar a las 13:25 con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero. La aerolínea señaló que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas, lo que generó un impacto directo en la operación, con demoras y cancelaciones que afectaron a más de 1.200 pasajeros.

Jugador Jujuy Bomba El perfil del detenido y las repercusiones institucionales Endrizzi es un defensor catamarqueño de 32 años que debutó como profesional en Instituto de Córdoba en 2014 y llegó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy a principios de 2023. Desde su arribo al club norteño, acumuló más de 100 partidos y convirtió 4 goles, y había disputado los ocho encuentros que el equipo afrontó en lo que va del año.

La secuencia de operativos en la terminal, provocada por la segunda advertencia de bomba en menos de una semana, obligó al despliegue de personal especializado, la intervención de las fuerzas de seguridad y la implementación de medidas preventivas que generaron demoras en los vuelos y afectaron la logística del club. El proceso incluyó el traslado de personal de Explosivos hasta el aeropuerto de Perico y la inspección meticulosa de la aeronave y el equipaje de los pasajeros.

Flybondi indicó que evalúa impulsar las acciones legales que correspondan contra todos los eventuales responsables, y que toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes. La detención del jugador abrió además una investigación con consecuencias tanto deportivas como institucionales para el club jujeño, que tiene programado su próximo partido ante Agropecuario a las 16 horas del día siguiente. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/flybondioficial/status/2043048952518369368&partner=&hide_thread=false INFORMACIÓN IMPORTANTE



Sobre nuestro vuelvo FO5181 de Jujuy a Buenos Aires.#Flybondi #lalibertaddevolar pic.twitter.com/h517WsGgJL — flybondi (@flybondioficial) April 11, 2026

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