El "guardián" del jardín: por qué tener un benteveo cerca es la mejor noticia para tu casa

Conocé las razones por las cuales tener este pajaro en tu patio son sinónimo de un espacio equilibrado en su ecosistema.

Un ave que controla el espacio verde de tu hogar y armoniza con su canto mientras cuida las plagas.

La presencia de aves en espacios urbanos genera interés, por su impacto en el entorno cotidiano. Un lindo paisaje, el aroma a flores, un lugar arbolado o un espacio verde, son espacios que dan tranquilidad y permiten la desconexión del ritmo acelerado cotidiano.

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En este marco, existe un pájaro que actúa cómo “guardián” de este tipo de espacios, es el caso del Benteveo. Un ave que se adapta con facilidad a jardines y patios, lo que lo convierte en una especie frecuente en viviendas de distintas regiones del país.

El comportamiento de esta ave despierta curiosidad por su vínculo descontracturado y natural con el ambiente doméstico. El benteveo cumple un rol activo en el equilibrio del ecosistema cercano , con efectos visibles en la convivencia diaria dentro del hogar.

El benteveo suele instalarse en zonas con mucho espacio verde y disponibilidad amplia de alimento. La aparición de esta especie indica que el entorno cuenta con recursos naturales suficientes , como insectos, pequeños animales y refugio en árboles o estructuras.

El ave mantiene hábitos territoriales marcados. El benteveo elige espacios donde -como los gatos- puede vigilar su entorno desde puntos elevados, lo que explica su presencia constante caminando entre techos, cables o ramas visibles.

El vínculo con el ambiente humano se refuerza por su capacidad de adaptación, es por eso que puede convivir sin dificultades en zonas urbanas, siempre que encuentre alimento y lugares para posarse.

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Beneficios del benteveo: el mejor control de plagas natural

El régimen alimenticio del benteveo incluye una amplia variedad de presas. El ave consume insectos, larvas y pequeños invertebrados. Así contribuye a reducir la presencia de plagas en jardines y espacios verdes. Es decir que actúa cómo un control biológico natural manteniendo bajo control poblaciones de insectos (lo que disminuye la necesidad de productos químicos en el hogar).

El comportamiento de caza de este ave se basa en la observación y el ataque rápido. El pájaro detecta movimientos desde puntos elevados y captura a sus presas con precisión. Además, es un eficaz depredador natural con actividad constante durante horas de luz.

Cómo reconocerlo

Características del benteveo (Pitangus sulphuratus):

Tamaño : mide entre 21 y 27cm de longitud.

Peso : oscila entre los 50 y 68gr.

Coloración : pecho y vientre de amarillo intenso , garganta blanca.

Cabeza : grande, con antifaz negro y franjas blancas sobre los ojos.

Pico : fuerte, recto, negro y con leve curvatura en la punta.

Patas : cortas y de color negro.

Dorso : tonalidad entre marrón y oliva con tonos verdosos.

Alas : largas, adaptadas para vuelos cortos y ágiles.

Cola : de longitud media, acorde al cuerpo.

Corona oculta : cuenta con una franja amarilla y anaranjada sobre la cabeza que es visible en momentos de excitación o cortejo.

Dimorfismo sexual: no presenta diferencias reconocibles a simple vista entre macho y hembra.

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¿Por qué el benteveo grita de forma tan insistente?

El canto del benteveo constituye una de sus características más reconocibles. Un sonido fuerte y repetitivo inunda los espacios y responde a su necesidad de marcar territorio, una conducta habitual en esta especie.

La vocalización también cumple una función comunicativa, ya que es su forma de emitir llamados para alertar sobre amenazas o interactuar con otros ejemplares. Podemos reconocer su canto al ser un sonido bastante presente en parques y espacios verdes de la ciudad.

El contexto influye en la intensidad del sonido: aumenta sus vocalizaciones durante la época reproductiva y cuando defiende su espacio o protege su nido. Además de ser una característica que refuerza su presencia controladora cómo guardián del espacio que habita.