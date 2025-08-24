Científicos detectan trío de agujeros negros en el espacio, un fenómeno único en el cosmos







Un tercer agujero negro, hasta ahora invisible, fue identificado tras reanalizar ondas gravitacionales detectadas en 2019 por LIGO.

Un tercer agujero negro, hasta ahora invisible, fue identificado gracias al reanálisis de ondas gravitacionales detectadas en 2019 por LIGO.

En 2019, los observatorios estadounidenses del detector LIGO captaron ondas gravitacionales, distorsiones del espacio-tiempo provocadas por violentos eventos cósmicos. Ahora, un estudio liderado por la Academia China de Ciencias sugiere que la señal registrada indicaría la existencia de un tercer agujero negro supermasivo, que habría influido en la fusión de los otros dos cuerpos celestes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las ondas gravitacionales detectadas correspondieron a la colisión de dos agujeros negros con masas de 23 y 2,6 masas solares. Esta notable diferencia sorprendió a los astrónomos, pero los investigadores encabezados por Shu-Cheng Yang sostienen que “este desequilibrio puede explicarse por la presencia de un tercer agujero negro supermasivo, de al menos 100.000 masas solares, que habría proporcionado el empuje gravitacional necesario para la colisión de los otros dos”.

efvb3u1wsae-vpc_1_crop1569520680308.jpg_256854860 Las ondas gravitacionales revelaron la fusión de dos agujeros negros con masas muy desiguales: 23 y 2,6 masas solares. Simulaciones y reanálisis de datos Para confirmar la hipótesis, los científicos realizaron simulaciones con los datos disponibles y buscaron la señal característica que indicaría la presencia del tercer objeto. Al volver a examinar los registros de LIGO, descubrieron que efectivamente esa señal estaba presente, validando la teoría de un sistema triple de agujeros negros.

“Este es el primer descubrimiento internacional de evidencia clara de la presencia de un tercer objeto en una fusión de agujeros negros”, afirmó Wen-Biao Han, uno de los autores del estudio, publicado en The Astrophysical Journal Letters.

Actualmente, el sistema triple se convirtió en un sistema binario más clásico. Según los investigadores, el nuevo agujero negro formado tras la fusión probablemente continuará orbitando a su colosal compañero durante miles de millones de años antes de ser absorbido finalmente, completando un ciclo cósmico que revela la complejidad de las fusiones en el universo.

La NASA simuló el interior de un agujero negro Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad alcanza tal intensidad que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Se originan cuando una estrella de gran masa colapsa bajo su propio peso al final de su vida útil. Estas estructuras pueden variar considerablemente en tamaño y masa: desde los llamados agujeros negros estelares hasta los supermasivos que habitan en los centros de las galaxias. Simulación NASA agujero negro La simulación que realizó la NASA sobre el interior de un agujero negro. NASA El análisis de estos objetos cósmicos permite obtener información fundamental sobre el espacio-tiempo y las leyes físicas que lo rigen. Por eso mismo, la NASA decidió realizar una compleja simulación digital, cuyo resultado fue altamente exitoso.