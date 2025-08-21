El hallazgo del telescopio Hubble cambia por completo nuestro conocimiento sobre la Luna







El telescopio Hubble, uno de los más importantes del mundo, sigue sorprendiendo a los expertos, ahora con las lunas de Urano

El descubrimiento sobre las lunas de Urano

El telescopio Hubble hizo un hallazgo que sorprendió a la NASA, respecto a las lunas Urano. El hecho cambia lo que la ciencia creía respecto a la interacción de los planetas y sus respectivos satélites en nuestro Sistema Solar.

Se publicó un estudio en el que se detalla que las lunas Ariel, Umbriel, Titania y Oberon pertenecientes al planeta Urano están "bloqueadas" a él, ¿qué significa y cómo se ve desde el cielo?

El estudio realizado por el Space Telescope Science Institute reveló que las lunas de Urano siempre muestran el mismo lado hacia el planeta. Los expertos pensaban que las partículas cargadas atrapadas en el campo magnético golpearían solo un hemisferio de las lunas, generando que un lado esté completamente oscuro y del otro, claro.

No obstante, las observaciones realizadas por el Hubble ponen en duda esa hipótesis: las partículas muestran un comportamiento distinto y podrían estar alterando la superficie de las lunas de un modo inesperado. A su vez, este fenómeno estaría vinculado con la presencia de dióxido de carbono hallado en estos cuerpos celestes.

Sin embargo, los registros del telescopio Hubble parecen contradecir esa teoría: las partículas no se comportan como se pensaba y estarían transformando la superficie de las lunas de una manera sorprendente. A esto se suma que la interacción podría estar vinculada con la presencia de dióxido de carbono recientemente detectada en estos cuerpos celestes. Este descubrimiento es clave y distintivo para poder entender cómo los campos magnéticos influyen en la composición de las lunas.

