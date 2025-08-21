¿Qué fue primero el huevo o la gallina? La ciencia dio una contundente respuesta







Un debate que se da desde los inicios de la humanidad, tiene veredicto gracias a la ciencia. Estos son los motivos que dio un estudio.

Un debae que parece terminar: ¿que fue primero, el huevo o la gallina?

Una pregunta que parece simple ha sido debatida alguna vez por todos nosotros, en todo el mundo y desde tiempos inmemoriales: ¿qué apareció primero, el huevo o la gallina? La ciencia parece haberse acercado mucho a una respuesta.

Como en muchas otras ocasiones, la ciencia busca dar respuestas a interrogantes que a priori parecen sencillas, pero que en realidad son difíciles de contestar. Así, hemos resuelto a lo largo de los siglos cuestiones que hoy consideramos establecidas, como la teoría de la evolución de las especies propuesta por Charles Darwin, o descartar hipótesis, como la explicación del origen de la vida a través de la “generación espontánea” del físico Van Helmont, que ya sabemos que es errónea.

Un estudio clave para la paradoja del huevo y la gallina En busca de respuestas, un grupo de investigadores publicó recientemente en la revista Nature Ecology and Evolution un estudio sobre la reproducción de los amniotas, los primeros vertebrados terrestres de los que tenemos conocimiento. Estos animales, que vivieron hace cientos de millones de años, ya utilizaban huevos para reproducirse, aunque no necesariamente con las características que conocemos en la actualidad.

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El paleontólogo Michael Benton, uno de los autores del trabajo, fue quien dio la afirmación que muchos esperaban: el huevo precede a la gallina. Según él, “la gallina es solo una de muchas aves que evolucionaron a partir de especies anteriores que ya ponían huevos”. Todas las aves actuales nacen de huevos de cáscara dura, pero sus antecesores lo hacían de huevos blandos, un detalle que muestra cómo este mecanismo reproductivo fue evolucionando a lo largo del tiempo.

huevos.webp El huevo parece haber llegado antes que la gallina, según un estudio de la Nature Ecology and Evolution Biblioteca ámbito. Sin embargo, Benton aclaró que la respuesta no es tan tajante como podría parecer en un principio. Si retrocedemos aún más en la historia evolutiva, el concepto mismo de “huevo” adquiere otro significado. En ese marco, el estudio plantea que esta estructura biológica existía mucho antes que cualquier ave, incluida la gallina, lo que nos lleva a entender que, en cierto sentido, el huevo como forma de reproducción antecede no solo a la gallina, sino a todas las aves modernas.

