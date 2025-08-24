Boca venció a Banfield en La Bombonera y se acomodó en el campeonato

Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani en el segundo tiempo, el equipo de Miguel Ángel Russo logró un triunfo clave.

El “Xeneize” se impuso ante Banfield y se ubica en el tercer lugar del Grupo A.

Boca Juniors derrotó 2-0 a Banfield en La Bombonera , en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este contundente triunfo en condición de local, el “Xeneize” se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 10 puntos.

Los dos tantos del “Azul y Oro” fueron realizados por los delanteros uruguayo Miguel Merentiel y Edinson Cavani .

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Boca realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol.

Sin embargo, las fallas en las distintas definiciones sellaron un frustrante 0-0 en el tanteador.

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” liderado por el director técnico Miguel Ángel Russo regresó al terreno de juego con una mentalidad diferente que se observó reflejada en el resultado final.

En el minuto 9, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel aprovechó un error defensivo de Banfield y envió la pelota al fondo de la red.

A los 36 minutos, el elenco de La Ribera concretó el 2-0 en el marcador y selló su triunfo. El centro delantero uruguayo Edinson Cavani aprovechó un rebote dentro del área chica y con un cabezazo envió la pelota al fondo del arco banfileño.

Síntesis del encuentro

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Alberto J. Armando

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Juan Luis Alfaro, Alexis Maldonado, Sergio Vittor; Martín Río, Lautaro Ríos; Rodrigo Auzmendi, Frank Castañeda, Gonzalo Rios; Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Goles en el segundo tiempo: 9m. Miguel Merentiel (Bo) ; 36m. Edinson Cavani (Bo).

Cambios en el segundo tiempo: 23m. Santiago Esquivel por Lautaro Ríos (Ba); 23m. Tomás Adoryán por Frank Castañeda (Ba); 30m.Williams Alarcón por Carlos Palacios (Bo); 30m. Exequiel Zeballos por Brian Aguirre (Bo); 34m. Santiago García por Juan Alfaro (Ba); 34m. Agustín Alaniz por Gonzalo Ríos (Ba); 39m. Alan Velasco por Miguel Merentiel (Bo); 43m. Milton Delgado por Leandro Paredes (Bo); 43m. Luis Advíncula por Juan Barinaga (Bo).