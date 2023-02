Ciencia: cuál es el ave extinta que los científicos quieren revivir

PAJARO DODO.jpg Pájaro Dodo.

Pájaro Dodo

Esta reconocida ave proviene de la Isla de Mauricio, en África Oriental, y fue extinta por los humanos durante el siglo XVII. El último ejemplar de este pájaro incapaz de volar y del tamaño de un pavo murió en 1681.

Cómo planean revivir al Dodo

Según los científicos, la paloma de Nicobar es el pariente vivo más cercano al Dodo. En ese sentido, el equipo planea estudiar las diferencias de ADN entre ambas especies para entender “cuáles son los genes que hacen que el Dodo sea un Dodo”.

Posteriormente, el equipo podría intentar editar las células de la paloma de Nicobar para que se asemejen a las del Dodo. Sería posible colocar las células modificadas en huevos en desarrollo de otras aves, como de palomas o pollos, para crear una cría que pueda producir naturalmente huevos de Dodo. El concepto sigue en las primeras etapas de una fase teórica.

De todas formas, cabe destacar que, debido a que los animales son un producto tanto de su genética como de su entorno, el cual cambió drásticamente desde la década de 1600, “no es posible recrear una copia 100% idéntica de algo que ya no existe”.

Por qué se extinguió el Dodo

El primer registro del encuentro entre esta ave y los humanos (navegantes europeos) data del año 1574, según datos encontrados en Europa. Desde entonces hay pocos registros, hasta que -en 1581- los navegantes españoles capturaron a un dronte y lo llevaron en barco hasta el continente europeo. El nombre que se le dio, "Dodo", se cree que significa "estúpido", ya que -por su aspecto- parecía torpe. Así fue como la especie Raphus cucullatus llegó al viejo mundo y comenzó a ganar fama por diversos motivos.

Se comenzó a cazar más ejemplares y a tenerlos en Europa, principalmente por sus huevos y sus plumas, especialmente las del dronte blanco. Además, no solo se llevaban a los ejemplares adultos o a las crías pequeñas, sino también a los huevos, que eran muy fáciles de encontrar en los nidos ubicados en el suelo.

Y no solo se llevaban algunos a Europa, sino que los hombres que se instalaron en las islas, principalmente holandeses, llevaron con ellos nuevos animales -como perros y ratas- que se convirtieron en depredadores de estas aves, las cuales no estaban nada acostumbradas a huir de otros animales y, por lo tanto, no tenían un gran instinto de defensa.

Por último, también cabe añadir que los científicos creen que se incluyeron enfermedades en la isla, sobre todo por parte de otras aves introducidas, como las gallinas.