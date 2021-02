La Ciudad irá a vacunar a los adultos mayores que no puedan moverse de sus casas El ministro de Salud, Fernán Quirós, confirmó que partir del miércoles, llamando al 147 van a ser inscriptos, para vacunar casa por casa los que no puedan moverse de su domicilio. Recordó que quienes viven en geriátricos no necesitan pedir turnos.