Clima inestable y probabilidad de lluvias aisladas para el inicio de semana en el AMBA y alrededores

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 15 de máxima. Cómo seguirá el tiempo.

La semana arranca con clima inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, ya podrían registrarse algunas lluvias , junto con un leve descenso de las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el lunes tendría probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada, mejorando desde la mañana con cielo nublado para el resto de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 15 de máxima.

El martes volvería a tener buenas condiciones, con cielo nublado en la madrugada y mayormente nublado durante el resto de la jornada, junto a marcas térmicas de entre 5 y 15 grados.

Para el miércoles se mantendría el buen clima, con cielo mayormente nublado; junto con temperaturas de entre 6 y 17 grados.

Alerta amarilla en otras regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes varias alertas por condiciones adversas en diferentes regiones del país, que incluyen lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.

En el norte argentino, las provincias de Catamarca, Salta y Tucumán se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada estimados entre 25 y 40 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse estos registros de manera puntual.

Por otra parte, el SMN emitió un aviso por vientos intensos para Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, donde se esperan ráfagas provenientes del sur que oscilarán entre 40 y 50 kilómetros por hora, con picos que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

En las zonas serranas de esas provincias, la situación podría ser más severa: los vientos del sector sudeste podrían alcanzar ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, generando reducción de visibilidad y condiciones de circulación complicadas en rutas y caminos de altura.