Haberes de IPS: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este jueves 30 de octubre?







Se acercan las fechas clave para los beneficiarios bonaerenses de jubilaciones y pensiones. Qué hay que saber.

Los jubilados y pensionados del IPS comienzan a cobrar los haberes del mes de octubre. Freepik

El organismo previsional de la provincia de Buenos Aires, que cubre a la mayoría de los jubilados y pensionados es el Instituto de Previsión Social (IPS). Para pertenecer a él, los beneficiarios deben haber trabajado en alguna dependencia del Estado Provincial, o bien, haber realizado la mayoría de los aportes de servicios a esta caja.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Como acostumbra, el IPS liquida los haberes durante los últimos días hábiles del mes. Por lo tanto, ya ha confirmado cuáles serán las fechas de pago para octubre. Se trata de los días jueves 30 y viernes 31 de octubre, organizando a los beneficiarios según su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados IPS Qué jubilados cobran este jueves 30 de octubre. Freepik IPS: calendario de pagos del mes de octubre 2025 para jubilados y pensionados El organismo previsional bonaerense determinó que los últimos días hábiles del mes, en este caso el jueves 30 y viernes 31 de octubre se realice la liquidación de jubilaciones y pensiones. El día de pago está determinado por el último número en el DNI de cada afiliado. De esta manera:

El jueves 30 cobrarán los jubilados y pensionados cuyo DNI finalice en 0, 1, 2 y 3 . También se liquidará el total de las pensiones no contributivas (Independientemente del número de documento del beneficiario).

cobrarán los jubilados y pensionados cuyo . También se liquidará el total de las pensiones no contributivas (Independientemente del número de documento del beneficiario). El viernes 31 cobrarán todos aquellos beneficiarios cuyo número de documento finalice en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Además, el pago presencial, por ventanilla, se realizará hasta el día 25 de noviembre de 2025.

Temas Jubilados

IPS