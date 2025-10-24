Lluvias fuertes en el AMBA y alerta amarilla para 15 provincias: cómo seguirá el clima en el resto del país

Este viernes 24 rige una alerta amarilla por fuerte actividad de lluvias en el AMBA con sentido hacia el norte. El área sufrirá una combinación de lluvias y ráfagas localmente intensas , junto a abundante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo con posibles escenarios de alta vulnerabilidad en distintos puntos de la región, según el sitio Meteored.

Esta alerta se extenderá particularmente sobre el norte, este y parte del centro de la Provincia, afectando también a la Capital Federal y los municipios del conurbano. Según datos del pronóstico del SMN, la máxima de hoy será de 23 grados y mínima de 20 grados, con probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% a lo largo de la jornada.

Para el sábado seguirá la alerta amarilla en algunas zonas del norte bonaerense hasta el límite con Entre Ríos y Santa Fe, y hacia el sur hasta la costa, en Mar del Tuyú . Por su lado, hacia el este llegará a Cañuelas, Chascomús, Coronel Brandsen y partidos vecinos.

Ese día se prevé una máxima de 21 grados y que por la tarde las chances de lluvias ya desciendan a entre 0 y 10%. Complementariamente, habrá una notable actividad de vientos con ráfagas entre los 42 y 59 kilómetros por hora.

El domingo 26 de elecciones el tiempo permanecerá estable sin la presencia de lluvias: la mínima será de 12 grados y la máxima de 23, con un cielo parcialmente nublado pero sin probabilidad de precipitaciones.

Alerta por tormentas fuertes y vientos

El SMN emitió dos alertas por tormentas fuertes para el norte del país. La alerta amarilla aplica para Corrientes, Tucumán, centro de Córdoba, norte de Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero, sur de Santa Fe, Chaco, Catamarca, La Rioja, a la espera de una fuerte y frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.



Para esas zonas se prevé una precipitación acumulada entre 40 y 70 mm. La alerta naranja aplicará para la mayor parte de Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y norte de Córdoba: allí la precipitación acumulada estimada es de entre 70 y 100 mm, con actividad "severa" a la par de actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas mayores a los 100 k/m.



Por último, también rige una alerta amarilla por vientos fuertes para parte de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Chubut, Santa Cruz y la cordillera a la altura de La Rioja y San Juan. El área será afectada con velocidades entre los 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.