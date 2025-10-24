El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para este viernes por lluvias fuertes. De cara a una jornada pasada por agua, el Gobierno de la Ciudad ofrece una serie de consejos para afrontar las primeras horas de este día y el sábado.
Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: cuáles son las recomendaciones ante las lluvias
El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, y fuertes ráfagas. El Gobierno de la Ciudad emitió una serie de recomendaciones para una alerta que durará hasta el sábado.
El área será afectada por tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, y se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Recomendaciones por la alerta amarilla para el AMBA
Entre las recomendaciones que la gestión le ofrece a los vecinos, se puede enumerar:
- En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.
- No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.
- Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.
- Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.
- No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.
- No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.
- Recordar que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 19 a 21hs. de domingo a viernes.
- Depositar los residuos siempre dentro de los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros.
- En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.
- No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.
A su vez, también se le recomendó específicamente a los automovilistas:
- Usar siempre cinturón de seguridad.
- Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.
- Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.
En caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, comuníquese de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.
Cómo va estar el clima para el día de las elecciones
Las elecciones legislativas 2025 llegan en plena primavera argentina, una época en la que el clima suele jugar su propio papel. Mientras los partidos afinan sus estrategias y los votantes organizan su jornada, muchos miran al cielo para saber si deberán llevar paraguas o simplemente protector solar. Aunque los comicios se realizarán en todo el país, las condiciones meteorológicas no serán iguales en todas las regiones.
Según los primeros reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el panorama es alentador. No se esperan lluvias intensas ni fenómenos adversos significativos, aunque sí habrá diferencias marcadas entre el norte cálido y el sur más fresco. Los votantes podrían tener una jornada mayormente agradable, ideal para cumplir con el deber cívico sin sobresaltos.
