Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: cuáles son las recomendaciones ante las lluvias

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, y fuertes ráfagas. El Gobierno de la Ciudad emitió una serie de recomendaciones para una alerta que durará hasta el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para este viernes por lluvias fuertes. De cara a una jornada pasada por agua, el Gobierno de la Ciudad ofrece una serie de consejos para afrontar las primeras horas de este día y el sábado .

El área será afectada por tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, y se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Entre las recomendaciones que la gestión le ofrece a los vecinos , se puede enumerar:

A su vez, también se le recomendó específicamente a los automovilistas :

En caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, comuníquese de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.

Cómo va estar el clima para el día de las elecciones

Las elecciones legislativas 2025 llegan en plena primavera argentina, una época en la que el clima suele jugar su propio papel. Mientras los partidos afinan sus estrategias y los votantes organizan su jornada, muchos miran al cielo para saber si deberán llevar paraguas o simplemente protector solar. Aunque los comicios se realizarán en todo el país, las condiciones meteorológicas no serán iguales en todas las regiones.

Según los primeros reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el panorama es alentador. No se esperan lluvias intensas ni fenómenos adversos significativos, aunque sí habrá diferencias marcadas entre el norte cálido y el sur más fresco. Los votantes podrían tener una jornada mayormente agradable, ideal para cumplir con el deber cívico sin sobresaltos.