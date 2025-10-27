Baja la temperatura en el AMBA: el SMN aseguró que este será el día más frío de la semana







Un frente frío sorprende a Buenos Aires en plena primavera con mínimas cercanas a los 7 °C.

Vuelve el frío

La semana arrancó con un clima que anticipaba imprevistos en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, ya que habrá tres jornadas templadas con un clima propio de la primavera y se espera un duro descenso de las temperaturas, lo que obligará a sacar los abrigos nuevamente.

Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un frente de aire frío se acerca a la región y marcará un episodio térmico atípico. De esta manera, los valores mínimos bajarán a números propios de la estación de otoño o invierno, lo que provocará un contraste respecto a días anteriores.

Se acerca el frío ámbito. El martes 28 de octubre, el día más frío de la semana Para el próximo martes 28 de octubre, el SMN prevé que se registre el día más riguroso de la semana en cuanto a temperaturas, porque se espera que la mínima sea de 7 a 9° C y la máxima desde los 15 hasta los 17° C.

Este episodio llega luego de un lento descenso térmico desde el lunes, lo que hará que el martes se perciba como una jornada de pleno invierno en medio de la primavera. Por ejemplo, para el lunes 27 se anticipan mínimas de alrededor de 10 °C y máximas que apenas pasarían los 14 o 15 °C.

Cómo estará el clima en el AMBA En la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comprende la ciudad y gran parte del conurbano bonaerense, se prevén cielos mayormente cubiertos, vientos fríos de componente sudeste y una ligera recuperación térmica recién hacia mediados de semana.

frío.webp Foto: Secretaría de Transporte de la Nación Lunes 27 de octubre: las mínimas se ubicarían cerca de los 10 °C con máximas de 14 a 16 °C.

Martes 28 de octubre: se espera el pico del frío, con mínimas de 8 °C y máximas que no superarán los 15 °C.

Miércoles 29 de octubre: se espera un leve alivio con mínimas de 9 a 10 °C y máximas que podrían subir a 18 °C.

Jueves 30 de octubre: la mínima asciende a 13°C mientras que la máxima puede superar los 18°C.

Viernes 31 de octubre: finalmente se templa la ciudad con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C.