Comenzaron los testeos a turistas y residentes que ingresen a la Ciudad

Según se informó desde el Gobierno porteño, los test se comenzaron a realizar ayer en cuatro puntos de la Ciudad, y son obligatorios para mayores de 12 años. Los test son también para personas no residentes que tengan previsto permanecer más de un día en la Ciudad y residentes que regresan después de tres días. “La pandemia no pasó y hay que seguir cuidándonos”, dijo ayer el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en uno de los controles en los que se comenzó a realizar testeos de saliva en la terminal de ómnibus Dellepiane. Además, Miguel comentó: “A partir de hoy (por ayer) se retoma gradualmente el turismo en la Ciudad de Buenos Aires, y lo vamos a hacer con un sistema de protocolos y testeos para resguardar la salud”. El jefe de Gabinete contó que se trata de una muestra de saliva, y explicó que “este es un protocolo que se va a aplicar a los no residentes que vayan a estar en la Ciudad más de 24 horas y que vengan de más de 150 kilómetros de distancia”, aclaró.