Comienza la Semana Azul, una iniciativa que busca visibilizar el autismo

En una iniciativa generada por más de 500 voluntarios y representantes de distintas ONGs, empresas, gobiernos y medios de comunicación se lanza la “Semana Azul”, 7 días donde se intentará promover la consigna #hablemosdeautismo. Comienza este miércoles y finaliza el 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. La iniciativa no solo es sin fines de lucro sino que no involucra dinero.

Hay que considerar que esta es una problemática que crece año tras año ya que según prevalencias internacionales 1 de cada 36 niños tiene diagnóstico TEA (Trastorno del Espectro Autista). En 2000 la prevalencia era 1 en 150, mostrando un crecimiento del 317% en 20 años.

Algunos científicos ya se animan a definir esta situación como pandémica. Semana Azul cuenta con una multiplataforma digital con página web y redes sociales cuyo objetivo es potenciar comunicacionalmente todas las actividades que tradicionalmente moviliza el autismo en estos días. La novedad es que permitirá que cada ONG, gobierno, empresa o ciudadano pueda cargar su propia actividad y darla a conocer a toda la ciudadanía para que puedan participar de las mismas o hasta generar propias.

Semana Azul no organiza actividades, simplemente pone a disposición su tecnología digital para potenciar las que ya existen, y promover que se hagan muchas más, y al mismo tiempo las más relevantes o llamativas puedan contar con cobertura mediática y participación ciudadana.

Con el seminario Miradas que conectan se lanzó la Semana Azul

La Asociación Civil TEActiva organizó el seminario Miradas que conectan que ofició como lanzamiento de la Semana Azul, en el que disertaron especialistas, referentes de ONGs directivos de empresas, representantes del estado, la cultura y el deporte.

Este encuentro buscó abordar la temática sobre el autismo en diferentes aristas, con el fin de concientizar y mejorar la convivencia entre las personas con esta condición, sus familias y la sociedad.

Seminario Miradas que conectan autismo El seminario Miradas que conectan fue el inicio de la Semana Azul para hablar de autismo.

La jornada “iradas que conectan, tuvo como presentador al periodista Marcelo Bonelli, que se encargó de abrir el acto ante todos los invitados e ir presentando a las 4 mesas y sus especialistas.

En la primera mesa estuvieron presentes el reconocido psiquiatra infanto juvenil Christian Plebst y fue moderada por el periodista y fundador de TEActiva Paulo Morales. “Estamos en una situación de pandemia”, dijo Plebst sobre el aumento de casos en los últimos años y agregó que “desde la década del 80 el aumento neto es de 900 paso de ser uno en 5 mil a uno en 36.

Luego se refirió a la detección en los niños y dijo: “El autismo es un espectro muy amplio, no sabemos porque pero hay factores biológicos, hay un gen para el autismo La clave es identificar antes de los síntomas en el primer año, como la mirada, si responde a su nombre, si sonríe abiertamente, a partir de los 18 meses se puede hacer el diagnóstico” y aportó otra observación ante los invitados: “Ningún niño debe estar en presencia de las pantallas antes de los 2 años y diría que no aporta nada hasta los 6 Son efectos colaterales Tienen que aumentar el juego, estar en la plaza o en el club”.

Paulo Morales TEActiva autismo El periodista y fundador de TEActiva Paulo Morales moderó uno de los paneles del seminario Miradas que conectan.

En la segunda mesa, que fue moderada por el periodista y conductor de radio Continental Diego Corbalán, se reunieron referentes de ONG,s dedicadas al autismo para hablar de sus experiencias y misiones Participaron Jorge Sengiali (Fundador de TGD Padres TEA grupo promotor), Horacio Joffre Galibert (Presidente y fundador APAdeA Valeria Casuscelli de Fundación Brincar y Juan Zemborain, fundador de Empujando Límites.

La mesa estuvo llena de emociones, trabas superadas y motivaciones para seguir el duro proceso que afrontan los padres desde que reciben el diagnostico de sus hijos Jorge Sengiali aportó su mirada y dijo: "El momento que un padre no se olvida es el del diagnóstico, te marca Hoy hay miles de padres dando su tiempo libre en pos de la gente con autismo. Nos encargamos del día a día muchos hospitales públicos, que dan diagnóstico, pero no tratamiento y el autismo no puede perder tiempo” y agregó: “En lo laboral no queremos que nuestros hijos hagan solamente pan y pizza, buscamos que tengan otras oportunidades laborales”.

Por su parte, Horacio Joffre Galibert se refirió a su experiencia y comentó: “Me costó más de un año llegar al diagnóstico de mi hijo Agradezco el autismo de mi hijo porque conozco más al ser humano. En el año 84 logramos la primera ley de autismo Hoy estamos pensando que queremos que tengan un mercado competitivo laboral y que tengan vivienda” y concluyó Nuestros hijos están cambiando el mundo”.

La tercera mesa contó con la presencia de Yamila Scollo Gerente de Sustentabilidad de Carrefour, Victoria Calcagno, Jefa de relaciones institucionales de IRSA y Mariana Gelman, jefa de Relaciones Institucionales de Edesur. La misma estuvo moderada por Daniela Blanco, directora editorial de Infobae.

Durante el diálogo se abordó al autismo desde las empresas y los proyectos que realizan para las personas con diagnostico TEA y sus familias Mariana Gelman abrió la mesa y comentó que “en Edesur llevamos adelante en 2023 la campaña ´Mas abrazos menos ruido´, con el fin de desincentivar el uso indebido de pirotecnia que a su vez el mismo interrumpió el servicio eléctrico. Luego dijimos de ir más allá. Estamos realizando capacitaciones a las personas que trabajan en las oficinas administrativas de Edesur. Vamos a tener también el silencio respetado, ajustando la iluminación y que la jornada de atención esté guiada por este silencio respetado para que la gente se pueda sentir cómoda haciendo un trámite”.

En tanto que Yamila Scollo en su turno habló de la hora silenciosa de Carreforur y dijo que “en nuestra cadena llevamos a cabo este proyecto que vuelve más silenciosos a nuestras sucursales, bajando luces, sonidos y generando un entorno más amable. Nos llegaron una una ola agradecimiento de la gente y nuestros equipos. Hemos recibido videos y fotos de familias que pudieron explicarle a sus hijos algo tan simple como el proceso

de compra” y sostuvo que “somos 17 mil personas en Carrefour y desconocer la diversidad de nuestro equipo sería muy poco inteligente Capacitamos a los equipos en diversidad y neuro divergencia No hay que pensar que es imposible, hay que empezar a hacer. Todavía hay que mejorar, pero hay un avance”. Luego Victoria Calcagno comentó sobre las acciones de IRSA:“El Alto Palermo está certificado por Apadea en el programa Te Acepto. Es un programa en el que en los centros comerciales se reducen los estímulos visuales, sonoros e incluso de aromas para que sean lugares más amables Se capacitación más de 300 personas”.