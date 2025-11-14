Cómo cobrar el 100% de la AUH de ANSES antes que termine el año







El organismo retiene el 20% del valor de los haberes y los otorga al presentar la Libreta AUH, en donde se acreditan los datos de salud, vacunación y educación de cada hijo.

Los beneficiarios de la AUH de ANSES comenzaron a recibir sus cobros el pasado lunes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar los haberes correspondientes a noviembre a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). No obstante, el organismo otorga el 80% del valor total y entrega el restante una vez presentada una documentación fundamental: la Libreta AUH.

El organismo actualizó los montos de todas sus prestaciones, con un 2,1% de aumento. Este porcentaje corresponde al valor inflacionario de septiembre, ya que el Decreto de Movilidad Jubilatoria establece que estos cobros se actualizan en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Qué es la Libreta AUH La Libreta AUH es un documento en el que los beneficiarios de la prestación acreditan las actualizaciones de salud y educación de sus hijos de hasta 4 años. Esto implica que se registran los controles de salud, el respeto del esquema de vacunación y, en caso de estar en edad escolar, el cumplimiento del ciclo lectivo. Los padres tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre para cumplir con esta obligación y recibir las retenciones acumuladas.

Mi ANSES: cómo tramitar la Libreta AUH Para poder presentar la Libreta AUH correctamente, los titulares deberán realizar una serie de pasos de manera obligatoria:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente. auh-infancias.jpg Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025 Este mes, a los beneficiarios de la AUH les corresponderá una haber total de $119.691, mientras que aquellos que tengan un hijo con discapacidad, obtendrían $389.733. No obstante, como se explicó anteriormente, el organismo retiene el 20% de los montos, por lo que recibirán un total de $93.801,60 y $305.432,80 respectivamente.

Cuándo cobro la AUH en noviembre Según el calendario de pagos oficial de ANSES, esas son las próximas fechas de cobro para los titulares de la Asignación Universal por Hijo, según el último número de sus DNI: DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

