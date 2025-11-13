De cuánto será el monto de la SUAF de ANSES de diciembre 2025 con el nuevo aumento

La actualización confirmada para el último mes del año mejora los haberes de los beneficiarios que dependan de las asignaciones familiares.

Ya se pueden calcular los montos para las prestaciones familiares de ANSES en diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo incremento que recibirán los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . Este aumento regirá desde diciembre y se aplica según la fórmula de movilidad que actualiza los valores todos los meses.

El aumento busca acompañar la evolución constante de los precios, para que las familias mantengan su poder adquisitivo . Los montos se confirmaron a partir del índice de inflación, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , que informó el dato correspondiente a octubre.

A partir del aumento del 2,3% , las asignaciones familiares y universales tendrán los siguientes valores en diciembre:

Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF):

Por el otro lado, para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad los montos son:

Hasta $891.041: $199.366,21

Entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

Desde $1.306.800,01 en adelante: $89.011,79

También se actualizan los montos por nacimiento $71.364,50, adopción $426.742,24 y matrimonio $106.868,42, mientras que la Asignación por Cónyuge está en $14.846,18.

La inflación de octubre 2025

El INDEC informó que la inflación de octubre fue del 2,3%, con una variación interanual del 31,3%. Este indicador es el que determina el aumento de las prestaciones de ANSES. El objetivo de esta fórmula de movilidad es garantizar que las asignaciones y jubilaciones se actualicen de manera automática para que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo.

El dato de octubre marca la base sobre la que se calcula el aumento de diciembre para todos los beneficiarios del sistema previsional y de asistencia familiar.

Calendario ANSES noviembre 2025

ANSES también confirmó el cronograma de pagos correspondiente a noviembre para las distintas prestaciones familiares:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

Mismas fechas que la AUH.

Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio):