Cómo es y cuál es la historia del Palacio Fernández Anchorena, donde funciona la Nunciatura Apostólica

La histórica residencia de Recoleta combina arquitectura francesa, salones aristocráticos y un pasado ligado a la diplomacia, la política argentina y la Iglesia.

Construido por una familia aristocrática, el palacio fue donado a la Santa Sede para su uso en actos oficiales.

El papa León XIV pasará la noche en uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Se trata del Palacio Fernández Anchorena, una imponente construcción ubicada sobre la avenida Alvear, en el barrio de Recoleta, que actualmente funciona como sede de la Nunciatura Apostólica , la representación diplomática de la Santa Sede en la Argentina.

La propiedad tiene más de un siglo de historia y conserva buena parte de su arquitectura original . Fue proyectada a comienzos del siglo XX por el arquitecto francés Édouard Le Monnier , por encargo del matrimonio de Juan Antonio Fernández y Rosa Irene de Anchorena. Su fachada, sus grandes salones y sus detalles ornamentales reflejan el estilo de las residencias aristocráticas que marcaron aquella época en Buenos Aires.

La elección del edificio también tiene un antecedente significativo: ya recibió al papa Juan Pablo II durante sus visitas a la Argentina en 1982 y 1987 . Ahora, el palacio volverá a alojar a un pontífice y será uno de los espacios centrales de su estadía en el país, tanto para el descanso como para eventuales encuentros privados.

El edificio responde al estilo hôtel particulier Luis XV , una corriente arquitectónica francesa asociada con las grandes residencias privadas de la aristocracia europea. Su construcción comenzó en 1907 y estuvo a cargo de Édouard Le Monnier, uno de los arquitectos franceses que dejaron su marca en Buenos Aires durante las primeras décadas del siglo pasado.

Entre sus rasgos más llamativos aparece el acceso principal, que cuenta con una logia curva y un cuerpo cilíndrico coronado por una cúpula revestida en pizarra . La composición de la fachada responde a una distribución simétrica, con una ornamentación que mantiene la estética de las mansiones francesas de principios del siglo XX.

En el interior, uno de los espacios más destacados es el vestíbulo central de planta elíptica, rodeado por columnas corintias de grandes dimensiones. Desde allí se conecta con la escalera de honor, que organiza la circulación hacia los distintos ambientes de la residencia.

El palacio también cuenta con amplios salones de recepción, espacios destinados a reuniones y ambientes que conservan parte del mobiliario y la decoración de sus antiguos propietarios. Entre los detalles característicos aparecen las molduras, los espejos, las arañas y los revestimientos ornamentales.

En la parte posterior, la propiedad se abre hacia unos jardines que descienden en dirección a la calle Posadas. Una gran escalinata conecta los distintos niveles del terreno y completa el conjunto arquitectónico.

Wikicommons

La historia del palacio que nunca habitaron sus dueños

Aunque fue encargado por Juan Antonio Fernández y Rosa Irene de Anchorena en 1907, el matrimonio nunca llegó a instalarse en la residencia. La pareja vivía en París y, pese a que había proyectado regresar a Buenos Aires, finalmente no concretó la mudanza.

La construcción quedó prácticamente deshabitada durante sus primeros años. Los únicos que permanecían allí eran los integrantes del personal doméstico, encargados del mantenimiento de las habitaciones, los muebles y los grandes salones.

La situación cambió en 1922, cuando Marcelo Torcuato de Alvear alquiló la propiedad para convertirla en su residencia presidencial. El entonces mandatario vivió allí junto a su esposa, Regina Pacini, durante aproximadamente un año.

Más adelante, la mansión pasó a manos de Adelia María Harilaos de Olmos, viuda del empresario y exgobernador cordobés Ambrosio Olmos. La mujer se convirtió en una figura central de la historia del edificio y dejó una huella vinculada con su profunda religiosidad.

Durante su permanencia, transformó una de las habitaciones en un oratorio privado, donde se celebraban misas todas las mañanas. También recibió a distintas personalidades de la política y la sociedad de su época.

Adelia Harilaos de Olmos obtuvo el título de marquesa pontificia y, antes de morir, decidió legar la propiedad a la Santa Sede para que funcionara como sede de la Nunciatura Apostólica. Desde 1952, el palacio cumple esa función diplomática y religiosa.

Por qué León XIV se hospedará en la Nunciatura Apostólica

La Nunciatura Apostólica es la representación diplomática de la Santa Sede ante un Estado y cumple una función equivalente a la de una embajada. Su titular, el nuncio apostólico, actúa como representante del Vaticano ante las autoridades nacionales y mantiene el vínculo institucional con la Iglesia local.

En la Argentina, esa misión funciona en el Palacio Fernández Anchorena, ubicado en avenida Alvear 1605/1637, en Recoleta. La elección de esta residencia permite que el Papa tenga un espacio reservado para descansar y desarrollar actividades institucionales fuera de los encuentros abiertos al público.

Además, el edificio tiene antecedentes que lo convierten en un lugar especialmente significativo para las visitas papales. Juan Pablo II se alojó allí durante sus dos viajes a Buenos Aires, en 1982 y 1987, una tradición que ahora continuará León XIV.

El Palacio Fernández Anchorena, declarado Monumento Histórico Nacional

Su arquitectura representa una etapa particular de la historia porteña, cuando las familias más adineradas encargaban grandes residencias inspiradas en los palacios europeos.

Por sus características arquitectónicas y su relevancia patrimonial, el Palacio Fernández Anchorena fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2002, mediante el decreto 1495. El reconocimiento alcanza tanto su importancia histórica como sus elementos arquitectónicos originales.

Actualmente, la construcción es una de las pocas mansiones aristocráticas de principios del siglo XX que todavía se conservan sobre la avenida Alvear. Su presencia contrasta con el movimiento cotidiano de Recoleta y mantiene viva una parte de la historia de Buenos Aires.

Con la llegada de León XIV, el edificio volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda pública. Esta vez, sus salones y habitaciones serán el escenario de la estadía de un nuevo pontífice, en una residencia que reúne más de cien años de historia argentina, arquitectura francesa y tradición religiosa.