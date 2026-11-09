Cómo es el Palacio San Martín, edificio en el que León XIV tendrá el encuentro con comunidades cristianas + Agregar ámbito en









El sumo pontífice continúa con su cargada agenda en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad está prevista para las 17:30 horas.

El Palacio San Martín será sede de una de las actividades del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires, junto a la comunidad cristiana. Foto Gobierno

El Palacio San Martín es uno de los edificios más representativos de la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires. Ubicado en la intersección de las calles Arenales 761 y Esmeralda, fue encargado por Mercedes Castellanos de Anchorena al arquitecto noruego Christophersen. Actualmente, funciona como sede ceremonial de la Cancillería argentina y está declarado Monumento Histórico Nacional.

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Esta tarde, León XIV se dirigirá al Palacio con el fin de llevar a cabo un encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas. Más tarde, a las 18:45, se realizará la celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y culminará la segunda jornada en el país con una cena con obispos.

Foto Gobierno Palacio San Martín: la historia y los secretos arquitectónicos El Palacio San Martín, declarado Monumento Histórico Nacional, se destaca no sólo por su historia sino también por su arquitectura. Sus fachadas se caracterizan por una composición que combina mansardas convexas, cúpulas, chimeneas, ojos de buey, columnas y pilastras.

Uno de sus sectores más destacados es el pabellón de herrería y vidrio del jardín de invierno, orientado hacia la calle Basavilbaso.

Aunque desde el exterior presenta una imagen de unidad, el palacio fue concebido como un conjunto de tres residencias independientes, destinadas a distintos integrantes de la familia Anchorena. Las viviendas estaban conectadas mediante un patio de honor de planta ovalada, acompañado por escalinatas y galerías con columnas dóricas.

La distribución interior también respondía a una organización funcional y las jerarquías sociales de la época. En la planta baja se encontraban los depósitos y locales auxiliares, mientras que el primer piso, conocido como piano nobile, estaba destinado a los salones de recepción. El segundo piso albergaba las habitaciones privadas y las mansardas se utilizaban para las dependencias del servicio. En cuanto a los materiales, el edificio presenta una terminación exterior de revoque símil piedra, también conocido como piedra París. Este material no existía en la región del Río de la Plata en esa época. En cuanto a sus interiores, se destacan materiales como mármoles, estucos, boiseries, yeserías, bronces y espejos. Parte del mobiliario del Palacio San Martín proviene de la prestigiosa casa parisina Jansen. Estos elementos conviven con tapicerías, porcelanas y esculturas. Entre las piezas artísticas que forman parte de sus ambientes se destacan las pinturas de Marcelle Rondenay, ubicadas en el Salón Dorado. El patrimonio del edificio también incluye una imponente biblioteca, que está especializada en derecho e historia de las relaciones internacionales. Allí se conserva colecciones de arte precolombino y moderno. Entre las obras se encuentran piezas de Figari, Fontana, Curatella Manes, Spilimbergo y Matta, entre otros artistas. El Estado argentino adquirió el Palacio San Martín en 1936 y, desde entonces, el edificio quedó destinado a la Cancillería. En la actualidad, conserva su función como sede ceremonial del organismo y constituye un patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de la Ciudad de Buenos Aires. La agenda completa del Papa León XIV en Argentina, día por día Domingo 8 de noviembre - realizado 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17:50: encuentro con el Presidente de la República

encuentro con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

Misa masiva en el Monumento de los Españoles 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Martes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú