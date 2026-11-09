Las 10 mejores frases de León XIV en la multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles + Agregar ámbito en









Durante la primera ceremonia oficiada por el Papa, dejó una serie de mensajes en los que se centró en la importancia de la familia y recordó a Francisco.

El Papa dio la primera de las misas públicas que tiene programadas en el país y dejó mensajes fuertes sobre la familia, la economía y la fe. Mariano Fuchila

Ante más de dos millones de personas que colmaron Palermo, el papa León XIV ofreció este lunes su primera misa pública en Argentina y eligió como eje de su homilía a la familia. En un discurso claro y directo, el pontífice reivindicó el valor de la vida doméstica como espacio privilegiado de transmisión de la fe y como “pilar” frente a las precariedades de la época.

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La celebración, que se desarrolló frente al Monumento de los Españoles, tuvo un tono emotivo y profundamente argentino. León XIV citó al papa Francisco, habló de las dificultades concretas que atraviesan los hogares y cerró encomendando a las familias a la Virgen de Luján. A continuación, un repaso por las diez frases más destacadas de su mensaje.

Mariano Fuchila Las 10 mejores frases de León XIV en la misa en el Monumento de los Españoles «Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros.» «La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias.» «Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien. El templo, que es morada de su presencia, vuelve de ese modo a ser casa de oración para todos sus hijos.» «Donde había muerte, ahora hay vida; donde había enfermedad, ahora hay salud; donde había aridez, ahora hay fecundidad.» «Sobre la roca, que es Cristo, nuestras familias y toda la sociedad encuentran el fundamento que sostiene la casa, protegiéndola de las tormentas que se abaten contra ella.» «La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo.» «No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época.» «En la intimidad del hogar la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos: la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua…» «Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita.» «Precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de Dios encontró una casa en el mundo; que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia.» Mariano Fuchila La agenda de León XIV en la Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Luján Lunes 9 de noviembre 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa ArzobispalMariano Fuchila Martes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú GCBA prensa Mas noticias sobre la visita del papa León XIV a la Argentina El papa León XIV encabeza este lunes en el Monumento a los Españoles una multitudinaria misa, de la que participan el presidente Javier Milei, dirigentes políticos, de la Iglesia, y unos dos millones de fieles.

Durante su homilía, el Pontífice centró su mensaje en la importancia de la familia como pilar social y espiritual de la Argentina, al tiempo que advirtió sobre el impacto del trabajo precario, las adicciones y las crisis sociales.

"La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo. En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada", afirmó el Papa ante la multitud.

En esa línea, exhortó a no dejarse llevar por corrientes que desmerecen el rol del núcleo familiar en la actualidad: "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época". Leer nota completa: Misa de León XIV en el Monumento a los Españoles: seguí en vivo la celebración en Palermo