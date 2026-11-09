Una pareja le pidió con un cartel la bendición al Papa antes de casarse y León XIV sorprendió con el gesto

Juan Tomás Widow y Paloma Arnau fueron a la puerta de la Nunciatura con un mensaje para el Sumo Pontífice. Su reacción se volvió rápidamente viral.

En el marco de la gira apostólica que lo trajo a la Argentina, el papa León XIV le dio la bendición matrimonial a una pareja argentina que se casará la semana próxima. El gesto del Sumo Pontífice se dio en la puerta de la Nunciatura de Buenos Aires se volvió viral en las redes y logró conmover al novio y a la novia. Este lunes encabezó una histórica misa en Palermo y realizó una visita al Cottolengo Don Orione .

El momento ocurrió el domingo por la tarde tras el arribo del jefe de la Iglesia Católica al país. Juan Tomás Widow y Paloma Arnau esperaron a la salida de la sede diplomática de la Santa Sede en Buenos Aires con una pancarta que decía: “Santo Padre, nos vamos a casar este sábado 14/11. ¿Nos daría su bendición?”.

El Pontífice salió a la puerta para saludar a los fieles que se acercaron a acompañar su arribo. Al notar la pancarta, leyó el mensaje de lejos, miró a la pareja, asintió y extendió su bendición antes de señalarlos con una sonrisa. Widow capturó el momento y lo compartió en su cuenta de Instagram. “¡La felicidad es total!” , escribió.

El canal EWTN (Eternal Word Television Network) News Español, una red global de televisión católica, dialogó con Widow, quien lo consideró como “una forma súper especial de iniciar nuestra semana de casamiento”.

El joven es organizador del Congreso Fe, Arte y Mito, un espacio dedicado al estudio de las obras de Tolkien, Chesterton y C.S. Lewis. En tanto que Arnau, dirige el proyecto Clave de don, dedicado a acompañar a novias católicas en la preparación espiritual de sus bodas.

Antes de conocerse las fechas definitivas de la visita de León XIV a Argentina, la pareja atravesó un período de incertidumbre. Según relató Widow al mismo medio, el principal temor era que los invitados tuvieran que elegir entre asistir a la boda o participar de los eventos con el Papa.

“Que la gente tuviera que elegir entre una cosa y otra era lo que queríamos evitar”, señaló. Con los plazos confirmados, el conflicto se disipó y la semana culminó con la bendición papal. “Al final, todo nos salió tan redondo que decimos, bueno, Dios claramente sabe más y lo tenía planificado a la perfección”, concluyó Widow.

Mariano Fuchila

Histórica misa en Palermo y visita al Cottolengo Don Orione

El momento tuvo lugar en la antesala de la jornada histórica de este lunes en la que León XIV encabezó la primera misa de un Papa en Argentina desde la segunda visita de Juan Pablo II en 1987.

Frente al Monumento a los Españoles, el Sumo Pontífice destacó “la falta de estabilidad”, así como “el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones” como los males que “destruyen el futuro de los jóvenes”, y dijo que la familia es el “pilar” para enfrentar esas situaciones.

“La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: ‘La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu’”, dijo ante una multitud de 2,5 millones que superó ampliamente la expectativa de los organizadores, según confirmaron a Ámbito.

Más temprano, en su primera actividad con fieles en la Argentina, León XIV eligió el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, para visibilizar el trabajo de una institución que desde hace 91 años alberga y acompaña a personas con discapacidad. En un encuentro íntimo y emotivo, el sumo pontífice dejó un mensaje dirigido al Gobierno por sus políticas de asistencia a estos sectores y convocó al país a realizar “grandes gestos de caridad”.

Visiblemente conmovido después de escuchar el testimonio de Marta Griselda Torres, León XIV destacó el valor de la integración y la solidaridad. “Jesús vivió en lugares donde respiró el aire de la caridad; allí experimentó el amor de una familia, la integración en una comunidad y la amistad fraterna”, expresó al comparar el Pequeño Cottolengo con las ciudades de Belén, Nazaret y Betania.