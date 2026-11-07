Visita del papa León XIV: qué estaciones de subte estarán cerradas y cómo funcionará cada línea en CABA

El Gobierno porteño anunció modificaciones en las seis líneas de subte para el 8, 9 y 10 de noviembre por la visita del Pontífice. También habrá recorridos reducidos y servicios especiales.

La visita del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires , prevista entre el domingo 8 y el martes 10 de noviembre , provocará importantes modificaciones en el funcionamiento del subte porteño . El Gobierno de Jorge Macri confirmó un operativo especial que incluirá cierres de estaciones, recorridos limitados y una extensión horaria para facilitar el traslado de los asistentes a las actividades del Pontífice.

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Las restricciones más importantes se aplicarán durante el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre , cuando las seis líneas de subte funcionarán con recorridos reducidos debido al dispositivo de seguridad desplegado en distintos puntos de la Ciudad. En tanto, el martes 10 se prevé recuperar el servicio habitual, aunque podrían establecerse nuevas limitaciones según la cantidad de pasajeros y las condiciones de seguridad.

Además, el Gobierno porteño confirmó que la línea D extenderá su funcionamiento hasta la 1:30 durante la última jornada, mientras que la línea H contará con un servicio especial de conexión para facilitar la desconcentración de los asistentes a la Misa de Jóvenes .

El domingo 8 de noviembre , todas las líneas funcionarán con el cronograma habitual de los domingos hasta el mediodía. A partir de las 12.00 , comenzarán a regir los cierres previstos por el operativo de seguridad.

Las modificaciones serán las siguientes:

Los subtes funcionarán con limitaciones durante la visita del Papa.

Línea A

Estaciones cerradas: Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima.

Recorrido habilitado: entre San Pedrito y Sáenz Peña .

Inicio de las restricciones: 12.00.

Línea B

Estaciones cerradas: Leandro N. Alem, Florida y Carlos Pellegrini.

Estación cerrada por obras: Medrano.

Recorrido habilitado: entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay .

Inicio de las restricciones: 12.00.

Línea C

Estaciones cerradas: Retiro, San Martín y Avenida de Mayo.

Estaciones cerradas por obras: Lavalle e Independencia.

Recorrido habilitado: entre Constitución y Diagonal Norte .

Condición especial: la estación Diagonal Norte permitirá exclusivamente el egreso de pasajeros durante el operativo.

Inicio de las restricciones: 12.00.

Línea D

Estaciones cerradas: Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

Recorrido habilitado: entre Congreso de Tucumán y Tribunales .

Inicio de las restricciones: 12.00.

Línea E

Estaciones cerradas: Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia.

Estaciones cerradas por obras: Urquiza y Entre Ríos.

Recorrido habilitado: entre Plaza de los Virreyes y San José .

Inicio de las restricciones: 12.00.

Línea H

Estación cerrada: Santa Fe.

Recorrido habilitado: entre Hospitales y Facultad de Derecho .

Inicio de las restricciones: 12.00.

Por su parte, el Premetro funcionará sin cierres durante la jornada.

Lunes 9 de noviembre: cómo funcionarán las seis líneas de subte

El lunes 9 de noviembre, las líneas operarán con la frecuencia correspondiente a un día hábil, aunque las restricciones comenzarán desde el inicio del servicio.

A diferencia del domingo, cuando los cierres entrarán en vigencia al mediodía, durante el lunes las estaciones afectadas permanecerán fuera de servicio desde las primeras formaciones.

Línea A: San Pedrito – Sáenz Peña

San Pedrito – Sáenz Peña Línea B: Juan Manuel de Rosas – Uruguay

Juan Manuel de Rosas – Uruguay Línea C: Constitución – Diagonal Norte

Constitución – Diagonal Norte Línea D: Congreso de Tucumán – Tribunales

Congreso de Tucumán – Tribunales Línea E: Plaza de los Virreyes – San José

Plaza de los Virreyes – San José Línea H: Hospitales – Facultad de Derecho

Las estaciones que permanecerán cerradas serán las mismas que durante el domingo:

Línea A: Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima.

Línea B: Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Medrano, esta última por obras.

Línea C: Retiro, San Martín, Avenida de Mayo, Lavalle e Independencia. Las últimas dos continuarán cerradas por obras.

Línea D: Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

Línea E: Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia, Urquiza y Entre Ríos. Las dos últimas estarán cerradas por obras.

Línea H: Santa Fe.

En la línea C, la estación Diagonal Norte mantendrá la modalidad especial de egreso exclusivo de pasajeros.

Qué estaciones de combinación seguirán abiertas durante la visita del Papa

Pese a las restricciones previstas para el domingo y el lunes, el Gobierno porteño confirmó que se garantizará el funcionamiento de seis estaciones de combinación.

Las estaciones habilitadas para realizar conexiones entre líneas serán:

Plaza Miserere , de la línea A.

Pueyrredón , de la línea B.

Jujuy , de la línea E.

Humberto 1° , de la línea H.

Once , de la línea H.

Corrientes, de la línea H.

Estas conexiones permitirán mantener alternativas de traslado dentro de la red, aunque los pasajeros deberán considerar los recorridos reducidos y los cierres establecidos por seguridad.

Qué líneas volverán a funcionar normalmente el martes 10 de noviembre

Para el martes 10 de noviembre, la administración porteña prevé que todas las líneas retomen su funcionamiento habitual, con las frecuencias correspondientes a un día hábil.

En principio, todas las estaciones estarán habilitadas, con excepción de aquellas que permanecen cerradas por obras.

Sin embargo, las autoridades aclararon que podrían volver a aplicar las restricciones del domingo y el lunes si se registran situaciones de riesgo, saturación de pasajeros o dificultades operativas.

Por ese motivo, el funcionamiento de las estaciones estará sujeto a la evolución del operativo de seguridad y a la cantidad de personas que participen de las actividades del pontífice.

La principal modificación prevista para el martes será la extensión del horario de la línea D hasta la 1.30, con un servicio especial para facilitar la salida de los asistentes a la Misa de Jóvenes.

La línea D funcionará hasta la 1.30: cuáles serán las estaciones habilitadas

Una vez finalizado el servicio habitual del martes, la línea D continuará operativa hasta la 1.30 con dos recorridos especiales de desconcentración.

El objetivo será facilitar el traslado de quienes participen de la Misa de Jóvenes, mediante servicios con estaciones de ingreso y descenso determinadas.

Servicio en dirección a Catedral

Los pasajeros podrán abordar las formaciones en Plaza Italia, con paradas en:

Pueyrredón: únicamente para el descenso.

9 de Julio: únicamente para el descenso.

Servicio en dirección a Congreso de Tucumán

Los pasajeros podrán subir en Palermo, mientras que las estaciones habilitadas para descender serán:

Juramento: únicamente para el descenso.

Olleros: únicamente para el descenso.

En ambos casos, el operativo estará destinado exclusivamente a facilitar la desconcentración, por lo que no se tratará de una extensión del servicio regular con todas las estaciones habilitadas.

Línea H: habrá un servicio especial de conexión con la línea D

El martes 10 de noviembre, la línea H también contará con un dispositivo especial para acompañar la extensión horaria de la línea D. El Gobierno porteño confirmó que se garantizará una conexión directa desde Santa Fe hasta Once.

El servicio funcionará bajo las siguientes condiciones: en Santa Fe el ingreso únicamente mediante combinación con la línea D, y la etación Once estará habilitada exclusivamente para el descenso de pasajeros.

De esta manera, quienes utilicen el servicio especial de la línea D podrán continuar su viaje hacia Once mediante la conexión con la línea H. La medida buscará facilitar la salida del público y evitar grandes concentraciones de personas en las estaciones cercanas a las actividades religiosas.

Recomendaciones para viajar en subte durante la visita de León XIV

Ante las modificaciones previstas, quienes necesiten trasladarse por la Ciudad deberán prestar especial atención a los horarios y recorridos habilitados. El domingo 8, las restricciones comenzarán a las 12:00, mientras que el lunes 9 estarán vigentes desde el inicio del servicio.

Para el martes 10, se espera una normalización general, aunque las autoridades podrán disponer nuevos cierres si las condiciones de seguridad lo requieren.

Además, la extensión de la línea D hasta la 1.30 y el servicio especial de la línea H estarán destinados a la desconcentración de los asistentes a la Misa de Jóvenes, con estaciones específicas para abordar y descender.

El operativo de transporte forma parte del dispositivo organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la visita del papa León XIV, que se desarrollará entre el 8 y el 10 de noviembre y requerirá modificaciones en la circulación y en el acceso a diferentes sectores de la Capital Federal.