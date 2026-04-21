Cómo funciona la línea *910 para denunciar el robo de tu celular y bloquearlo

El sistema permite inhabilitar equipos en todo el país y evitar su reventa ilegal con un llamado simple y gratuito.

Perder el celular o sufrir un robo es una situación cada vez más común en Argentina. Más allá del mal momento, hay un problema concreto: el acceso a datos personales , cuentas bancarias y redes sociales. Frente a eso, existe una herramienta que busca dar una respuesta rápida.

Se trata de la línea *910, un servicio impulsado por el Estado que permite bloquear el equipo de forma inmediata . El objetivo es que el teléfono robado no pueda volver a activarse en ninguna red móvil del país, reduciendo así el mercado ilegal.

El sistema forma parte del programa Tu Celular , coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Aunque no resuelve todos los problemas vinculados al delito, sí ofrece una herramienta concreta para actuar rápido, algo clave en este tipo de situaciones.

Al marcar *910 desde cualquier teléfono, el usuario puede solicitar el bloqueo inmediato del equipo . Esto implica que el celular queda inutilizable para realizar llamadas, conectarse a redes móviles o ser registrado con otra línea.

El trámite es gratuito y funciona las 24 horas . Lo único que se necesita es brindar algunos datos básicos del titular de la línea y, en lo posible, el número de IMEI del dispositivo. Este código único es clave para identificar el equipo de manera precisa.

En caso de no contar con el IMEI en el momento, igual se puede avanzar con la denuncia. Luego, la empresa de telefonía cruza la información para completar el bloqueo. La medida alcanza a todas las compañías del país, lo que evita que el celular “salte” de una red a otra para seguir funcionando.

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Otro punto importante es que el bloqueo no borra la información del dispositivo. Por eso, especialistas recomiendan complementar la acción con otras medidas, como cambiar contraseñas o cerrar sesiones en aplicaciones sensibles. Es un combo de pasos, no uno solo.

Cómo desbloquear el celular si lo recuperé

Si el equipo aparece existe la posibilidad de revertir el bloqueo. Para eso, el titular debe comunicarse nuevamente con su empresa de telefonía y solicitar la rehabilitación del IMEI.

El proceso puede requerir documentación que acredite la titularidad, como la factura de compra o los datos de la línea. No siempre es inmediato y en algunos casos puede demorar algunas horas hasta que el sistema vuelva a habilitar el dispositivo en todas las redes.

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Qué pasa si compré un celular y era robado

Cuando alguien compra un celular usado y después descubre que está bloqueado, si el equipo fue denunciado previamente, no va a funcionar en redes móviles argentinas. El sistema está pensado justamente para eso: desincentivar la compra de equipos robados. Si un dispositivo no puede usarse, pierde valor en el mercado ilegal. Ahora bien, para quien compró de buena fe, la situación puede ser complicada.

El comprador deberá intentar contactar al vendedor o, en su defecto, realizar la denuncia correspondiente. En algunos casos, las autoridades pueden intervenir si hay sospechas de delito.

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Por eso, al momento de comprar un celular usado, se recomienda verificar el IMEI antes de concretar la operación. Es un paso simple que puede evitar dolores de cabeza después.