Los cursos gratuitos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba que son claves para los adultos mayores

Con esta propuesta del organismo previsional, los beneficiarios tendrán actividades que serán muy favorables para su bienestar

Conocé los distintos cursos que propone la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba cumple un rol fundamental para miles de beneficiarios de la provincia, ya que administra el pago de haberes y garantiza el acceso a diferentes prestaciones para jubilados y pensionados . Sin embargo, su trabajo va mucho más allá de la gestión previsional.

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En los últimos años, el organismo impulsó una amplia agenda de actividades orientadas al bienestar, la capacitación y la inclusión social de las personas mayores. A través de talleres, seminarios y encuentros gratuitos, busca promover el aprendizaje permanente y generar espacios de participación activa para sus afiliados.

Dentro de las propuestas más destacadas de junio se encuentran un seminario de alfabetización digital enfocado en Inteligencia Artificial y una jornada intergeneracional sobre alimentación saludable. Ambas iniciativas son gratuitas y están pensadas para brindar herramientas útiles para la vida cotidiana.

La Inteligencia Artificial forma parte cada vez más de las actividades diarias y la Caja de Jubilaciones de Córdoba decidió acercar esta tecnología a los adultos mayores mediante un seminario de alfabetización digital especialmente diseñado para quienes desean aprender de manera simple y práctica .

Durante el taller, los participantes conocerán el funcionamiento de herramientas como ChatGPT y Gemini, aprendiendo a resolver consultas cotidianas mediante asistentes virtuales, ejercitar la mente con actividades digitales, crear historias y textos propios e identificar posibles engaños en internet para navegar de forma más segura.

El objetivo principal es perderle el miedo a la tecnología en un entorno amigable y acompañado.

Jubilados Además del conocimiento, estos cursos y talleres sirven para la sociabilización entre los jubilados. Imagen: Magnific

La actividad se desarrollará en el Aula 5 de la Sede Córdoba los días 12 y 19 de junio a las 16 horas y estará coordinada por Marcelo Lucero. Para participar es necesario completar un formulario de inscripción con datos personales como nombre, DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono de contacto.

Además, desde la organización recomendaron registrarse antes del 8 de junio, fecha en la que se realizará un sorteo vinculado a la convocatoria.

Jornada intergeneracional de Alimentación Saludable: de qué trata esta propuesta

Otra de las actividades gratuitas impulsadas por la institución es la Jornada Intergeneracional de Alimentación Saludable, un encuentro pensado para promover hábitos que contribuyan al bienestar físico y mental de los participantes.

La propuesta se llevará adelante el miércoles 10 de junio de 16 a 18 horas y contará con la coordinación de Julia Garello junto a estudiantes de la carrera de Nutrición de la Universidad Siglo 21. Durante la jornada se compartirán conocimientos prácticos sobre alimentación saludable, organización de rutinas diarias y cuidados generales para mejorar la calidad de vida.

El encuentro está destinado a todas las personas interesadas en incorporar hábitos más saludables a su vida cotidiana. Quienes deseen participar deberán completar un formulario de inscripción disponible a través del enlace publicado en las redes sociales de la Caja de Jubilaciones.

De esta manera, el organismo continúa ampliando su oferta de actividades gratuitas para que los adultos mayores sigan aprendiendo, socializando y adquiriendo herramientas útiles para una vida más activa y saludable.