ANSES paga la primera parte del aguinaldo a este grupo de prestaciones

Conocé cómo se distribuyen los cobros de haberes según el calendario y quiénes recibirán montos extra en el mes de junio.

El aguinaldo es una prestación que no alcanza a la totalidad de los beneficiarios de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) afrontará durante junio uno de los meses más relevantes del calendario previsional. Los jubilados y pensionados recibirán en un mismo pago la actualización mensual por movilidad, el bono extraordinario vigente y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La combinación de estos conceptos elevará los ingresos de distintos sectores alcanzados por el sistema previsional. El organismo aplicará además una actualización de 2,58% , porcentaje que surge de la inflación registrada en abril y se incorpora a los haberes mediante el mecanismo de movilidad vigente.

El esquema de actualización mensual contempla a jubilados del régimen contributivo, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). Cada grupo recibirá los importes correspondientes según la prestación. ANSES acreditará el aguinaldo junto con el haber mensual y el bono cuando corresponda . El pago se efectuará en la misma fecha asignada para cada prestación de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La liquidación de junio mostrará montos superiores a los habituales debido a la incorporación simultánea de los tres conceptos. El beneficio alcanzará especialmente a quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM y distintas pensiones administradas por el organismo previsional.

Cómo se calcula el medio aguinaldo de ANSES

El medio aguinaldo corresponde a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, que se paga durante el primer semestre del año. Este ingreso extra forma parte de los derechos previsionales de jubilados y pensionados. La normativa establece que el cálculo se realiza sobre el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. Cada beneficiario recibe un monto diferente, según el valor de su prestación.

ANSES deposita el aguinaldo junto con el haber mensual. El organismo no exige trámites adicionales para acceder a este pago. Los jubilados y pensionados visualizarán la acreditación del SAC en la misma fecha que les corresponda cobrar su prestación habitual. El cronograma se organiza según la terminación del DNI. El bono extraordinario de $70.000 no integra la base de cálculo del aguinaldo. El adicional se acredita por separado junto con el haber previsional mensual.

anses

Jubilaciones y pensiones: montos totales de junio 2026

Estos son los valores detallados de las prestaciones que otorga el organismo:

jubilación mínima: haber de $403.318, bono de $70.000 y total de $473.318; con el medio aguinaldo, el ingreso de junio alcanza los $674.977

haber de $403.318, bono de $70.000 y total de $473.318; con el medio aguinaldo, el ingreso de junio alcanza los $674.977 jubilación máxima: haber de $2.713.948 y aguinaldo de $1.356.974; el total a cobrar durante junio asciende a $4.070.922,27

haber de $2.713.948 y aguinaldo de $1.356.974; el total a cobrar durante junio asciende a $4.070.922,27 PUAM: haber de $322.654, bono de $70.000 y aguinaldo de $161.327; el ingreso total del mes llega a $553.981,59

haber de $322.654, bono de $70.000 y aguinaldo de $161.327; el ingreso total del mes llega a $553.981,59 pensiones no contributivas por invalidez y vejez: haber de $282.322,60, bono de $70.000 y aguinaldo de $141.161,30; el total de junio alcanza los $493.483,90

haber de $282.322,60, bono de $70.000 y aguinaldo de $141.161,30; el total de junio alcanza los $493.483,90 pensión para madres de 7 hijos: haber de $403.317,99, bono de $70.000 y aguinaldo de $201.659; el ingreso total del mes llega a $674.976,99

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio

ANSES organiza las fechas de pago según la terminación del Documento Nacional de Identidad. El cronograma contempla además los feriados nacionales previstos para el mes.

Las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo se abonarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo tendrán el siguiente calendario:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Las Pensiones No Contributivas contarán con un cronograma específico: