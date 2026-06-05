Fuerte raid en Palermo: impactó a una camioneta, huyó y volvió a chocar en Plaza Italia

El siniestro comenzó en la madrugada luego de que un hombre alcoholizado impactara contra una Ecosport. El conductor, dueño de una Amarok, se dio a la fuga y luego fue interceptado.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y halló la Ecosport sobre la vereda.

Una camioneta Amarok fue interceptada en Plaza Italia esta madrugada, luego de protagonizar dos choques en distintos puntos del barrio de Palermo y herir a tres personas. El primero ocurrió en Humboldt y Costa Rica y el segundo en la intersección de avenida Santa Fe y Thames, donde el conductor recibió asistencia médica.

El frenético raid de Palermo comenzó cerca de 5 cuando una camioneta Ford Ecosport fue embestida en el cruce de Costa Rica y Humboldt. El conductor que protagonizó el siniestro, un hombre de 45 años, se dio a la fuga de acuerdo con el relato de los ocupantes. Sin embargo, fue detenido y asistido más adelante luego que su vehículo Volkswagen Amarok quedara sobre la calzada.

El conductor que protagonizó el siniestro, un hombre de 45 años, se dio a la fuga de acuerdo con el relato de los ocupantes.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y halló la Ecosport sobre la vereda, con daños en las puertas laterales. En el vehículo viajaban dos mujeres de 30 años y un hombre de 36 años, quienes dijeron que una Volkswagen Amarok los chocó y escapó en dirección a Plaza Italia.

Tras la alerta, la Amarok fue localizada en la intersección de la avenida Santa Fe y Thames, con la trompa dañada y sobre la vereda. La camioneta presentaba importantes daños en la parte frontal y había quedado detenida sobre la vereda luego de protagonizar un segundo choque. Su conductor presentaba aliento a alcohol, según constataron las autoridades policiales porteñas.

El SAME asistió a los damnificados y les diagnosticó “control clínico”, sin necesidad de traslado. Según transeúntes, la Amarok también impactó a otros vehículos estacionados en Plaza Italia: un Renault Clio y una Volkswagen T-Cross. En el hecho intervino la Unidad Fiscal Norte, que ordenó iniciar actuaciones al conductor por “lesiones” y realizar el control de alcoholemia.

Detuvieron a la expolicía que vendía contenido erótico: quedó involucrada en un choque fatal donde hallaron armas y drogas

Nicole Verón, la exintegrante de la Policía de la Ciudad que se hizo conocida tras ser expulsada de la fuerza por publicar contenido erótico utilizando prendas del uniforme policial, fue detenida este miércoles luego de verse involucrada en un accidente fatal que tuvo lugar en la autopista Riccheri. Durante el procedimiento, además, los efectivos secuestraron un arma de fuego y sustancias estupefacientes en el vehículo donde viajaba.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 23,6 de la autovía, en dirección hacia Ezeiza, y ahora es investigado por la Justicia bonaerense. De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el siniestro involucró a tres vehículos: una Ford Ecosport, un BMW en el que se encontraba Verón y un Toyota Etios. Como consecuencia del impacto, Hugo Javier López, de 48 años, conductor de la Ecosport, salió despedido de su vehículo y murió en el lugar.