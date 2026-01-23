Cómo limpiar correctamente un ventilador de piso

Esta técnica prolonga la vida útil del equipo, mejora su rendimiento y evita problemas de funcionamiento que puedan derivar en fallas eléctricas o la necesidad de reemplazarlo.

La solución casera permite ablandar y remover la suciedad acumulada en lugares de difícil acceso, como la rejilla y la base de las aspas.

Con la llegada del calor, el ventilador de piso es uno de los electrodomésticos más utilizados dentro del hogar. Sin embargo, su empelo frecuente provoca la acumulación de polvo , pelusas y otras partículas en sus aspas y rejilla, lo que reduce su eficiencia y también afecta la calidad del aire que respiramos.

Muchas personas intentan limpiarlo con trapos, esponjas o cepillos , pero estos métodos suelen ser poco eficaces. Por esto, es fundamental aplicar técnicas que permitan eliminar la suciedad de manera profunda, segura y rápida.

Entre ellas, aparece una solución casera , hecha con agua, detergente, vinagre y pasta dental, que es capaz de desprender el polvo acumulado sin necesidad de desarmar el equipo . A continuación, conocé cómo hacerlo.

Primero, es fundamental desconectar el ventilador de la corriente para evitar riesgos eléctricos. Una técnica recomendada por especialistas en limpieza consiste en preparar una solución casera con agua, pasta dental, cuatro cucharadas de detergente líquido y tres de vinagre de alcohol.

Ventilador Freepik Freepik

Para aplicarla, podés usar un rociador que distribuya el líquido uniformemente sobre las superficies del aparato. Luego, cubrilo con una bolsa grande de plástico y encendelo por unos segundos. El movimiento hace que el polvo se desprenda y quede atrapado, evitando que se disperse por la habitación.

Después, dejá que el dispositivo se seque completamente antes de volver a utilizarlo.

Otras recomendaciones para evitar que un ventilador se funda o deje de funcionar

Mantener el ventilador en buen estado no solo depende de la limpieza, sino también de prácticas de uso y cuidado adecuadas. Algunos consejos incluyen: