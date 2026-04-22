Cambio climático: el SMN anticipa meses con temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país + Seguir en









El último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional prevé una mayor probabilidad de registros térmicos superiores al promedio histórico entre abril y junio de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su pronóstico climático trimestral y proyectó un trimestre con sesgo cálido en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su Pronóstico Climático Trimestral y mantuvo una señal térmica que atraviesa buena parte de la Argentina: entre abril, mayo y junio de 2026 predominan las probabilidades de temperaturas normales o superiores a las normales, con focos donde la chance de registros más altos que el promedio aparece más marcada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el organismo, la señal más definida se concentra sobre sectores del Litoral, además de áreas de Santa Fe, Córdoba y el este de San Luis, donde el trimestre se perfila con una categoría superior a la normal.

En otras zonas del país, como el NOA, Cuyo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia, el pronóstico se ubica entre normal y superior a la normal, lo que también deja abierta la posibilidad de un período más cálido de lo habitual.

mapa

Qué implica el pronóstico del SMN para el otoño y el inicio del invierno El informe no constituye un pronóstico diario ni asegura que cada jornada vaya a ser cálida, sino que marca una tendencia climática para el trimestre. En ese marco, el dato saliente es que el mapa oficial no muestra regiones del país con predominio de temperaturas por debajo de los valores históricos, una señal que refuerza el sesgo cálido para el cierre del otoño y el arranque del invierno.

Este tipo de escenario puede tener impacto en distintas actividades, desde la demanda energética hasta la producción agropecuaria, además de modificar hábitos de consumo y planificación cotidiana. Por eso, desde el organismo recomiendan seguir las próximas actualizaciones del pronóstico trimestral y los reportes de corto plazo, ya que dentro de una tendencia general más cálida igualmente pueden darse eventos puntuales de frío o variaciones bruscas.