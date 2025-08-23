Cómo obtener la Certificación Negativa desde Mi ANSES y en qué trámites me la piden







Esta constancia digital se gestiona de forma gratuita y acredita que no percibís ingresos formales ni beneficios previsionales o laborales.

Este documento oficial de ANSES es válido por 30 días, se descarga online y resulta indispensable para acceder a distintos servicios, subsidios y programas.

Desde el sitio web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se puede solicitar la Certificación Negativa, uno de los documentos más solicitados a la hora de realizar distintos trámites en organismos públicos, bancos y entidades de salud. Esta gestión es gratuita y se realiza en pocos pasos.

Aunque no siempre es un requisito conocido por todos, su importancia radica en que acredita que una persona no percibe ingresos ni beneficios del organismo y, por lo tanto, puede acceder a determinados programas, coberturas o servicios. Conocer cómo obtenerla y en qué situaciones pedirla, resulta clave para evitar demoras o rechazos en gestiones cotidianas.

ANSES.jpg Qué es la Certificación Negativa de ANSES La Certificación Negativa es un comprobante oficial emitido por ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, y tiene como fin acreditar que el solicitante no registra aportes como trabajador en relación de dependencia, monotributista o autónomo, ni percibe jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares o programas sociales administrados por el propio ente.

También certifica que la persona no cuenta con cobertura de obra social, lo cual puede ser necesario para acceder a determinados servicios, planes sociales o subsidios. En este sentido, se trata de un documento fundamental para demostrar que no existen ingresos formales ni beneficios que puedan superponerse con la gestión a realizar.

Mi-Anses-como-sacar-la-certificacion-negativa-con-el-CUIL.jpg Prestación por Desempleo ANSES: requisitos La constancia tiene una validez de 30 días corridos desde su emisión y no requiere firma ni sello de personal de ANSES, ya que es válida en formato digital y puede descargarse en PDF para ser presentada cuando sea necesario.

Cómo tramitar la Certificación Negativa desde Mi ANSES El trámite para obtener la Certificación Negativa es completamente gratuito y puede hacerse de manera digital, tanto desde el sitio web oficial de la entidad como a través de la aplicación para dispositivos móviles "mi ANSES". En ambos casos, el procedimiento es muy sencillo y solo requiere contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Al ingresar en la página, el sistema solicita elegir un período de consulta dentro de los últimos seis meses. Una vez confirmado, la constancia se genera automáticamente en formato PDF y puede descargarse en el momento. Por su parte, la app permite acceder a la opción desde la sección "Mis Datos" y ofrece la posibilidad de guardar o enviar la constancia por correo electrónico.

