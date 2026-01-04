Cómo pueden los desempleados solicitar hasta $341.000 en enero 2026

La ayuda económica se actualizó y exige cumplir con las condiciones laborales y un trámite previo ante el organismo nacional.

ANSES prepara los pagos de la Prestación por Desempleo para enero del 2026.

El 2026 llega con una actualización muy importante para quienes atraviesan una situación laboral compleja. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma el pago de una asistencia económica dirigida a personas que perdieron su empleo.

Cada trámite pasa por una evaluación previa , por lo que no se paga de forma automática. Cada pedido se analiza según los antecedentes laborales y los aportes realizados antes de la desvinculación.

La ayuda está pensada para trabajadores que quedaron sin empleo formal por causas como despidos sin causa , finalización de contratos o cierre de actividades . No alcanza a quienes se desempeñaban en la informalidad.

Para avanzar con la solicitud, el organismo revisa la historia laboral del solicitante. Los requisitos varían según el tipo de vínculo:

El importe sale del promedio del mejor sueldo percibido durante los últimos seis meses trabajados. Sobre ese valor se aplica un porcentaje definido por ley, con un límite máximo que se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil .

Obreros de la construcción: Un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años previos a la finalización de la obra.

Personal temporario o de temporada: Más de 90 días trabajados en el último año y menos de 12 meses acumulados en los tres anteriores.

Personal permanente: Al menos seis meses de aportes dentro de los tres años previos al cese laboral.

Para enero de 2026, el monto quedó fijado en $341.000. No todas las personas cobran ese monto, ya que el pago final depende del salario previo de cada trabajador.

Quienes acceden a esta asistencia también mantienen otros beneficios, como la cobertura médica, el reconocimiento de aportes previsionales, las asignaciones familiares cuando corresponden y la tarifa social para transporte.

Cómo tramitar la prestación por Desempleo en ANSES

La gestión se realiza de forma digital y requiere que se cumplan los siguientes pasos:

Ir a la página oficial del organismo con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Buscar la opción correspondiente a la Prestación por Desempleo.

Completar la información laboral solicitada.

Adjuntar la documentación que respalda la desvinculación.

Una vez enviado el pedido, el organismo informa el estado del trámite y en caso de aprobación, notifica la fecha de cobro.

Cuándo cobro la prestación por Desempleo de ANSES en enero 2026

El pago se organiza según la terminación del DNI del titular: