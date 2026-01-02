El 2026 llega con novedades para millones de personas que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La actualización ajusta los valores de acuerdo a la inflación registrada de dos meses atrás.
Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES aumentan 2,47% en enero 2026 y así quedan los montos finales
El organismo definió las actualizaciones para los nuevos ingresos previsionales, con fechas ya establecidas.
Además del aumento, sigue funcionando el refuerzo económico destinado a los haberes más bajos. Esta ayuda se implementa para que ningún ingreso sea menor a $419.299,32.
Montos de las prestaciones de ANSES en enero 2026
Desde enero 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un ajuste del 2,47%. En el caso del haber mínimo, al aumento se le suma un bono de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $419.299,32.
Los valores actualizados quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima con refuerzo: $419.299,32.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46.
Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $314.509,52.
Para las asignaciones, los montos quedan así:
Asignación Universal por Hijo: $125.518.
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.705.
Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $62.765.
Como todos los meses, estos importes se acreditan de forma automática.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026
Las fechas de cobro se organizan según el tipo de prestación y la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 9 de enero
- DNI terminado en 1: 12 de enero
- DNI terminado en 2: 13 de enero
- DNI terminado en 3: 14 de enero
- DNI terminado en 4: 15 de enero
- DNI terminado en 5: 16 de enero
- DNI terminado en 6: 19 de enero
- DNI terminado en 7: 20 de enero
- DNI terminado en 8: 21 de enero
- DNI terminado en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 0: 9 de enero
- DNI terminado en 1: 12 de enero
- DNI terminado en 2: 13 de enero
- DNI terminado en 3: 14 de enero
- DNI terminado en 4: 15 de enero
- DNI terminado en 5: 16 de enero
- DNI terminado en 6: 19 de enero
- DNI terminado en 7: 20 de enero
- DNI terminado en 8: 21 de enero
- DNI terminado en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 12 de enero
- DNI terminado en 1: 13 de enero
- DNI terminado en 2: 14 de enero
- DNI terminado en 3: 15 de enero
- DNI terminado en 4: 16 de enero
- DNI terminado en 5: 19 de enero
- DNI terminado en 6: 20 de enero
- DNI terminado en 7: 21 de enero
- DNI terminado en 8: 22 de enero
- DNI terminado en 9: 23 de enero
