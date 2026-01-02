SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de enero 2026 - 10:00

Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES aumentan 2,47% en enero 2026 y así quedan los montos finales

El organismo definió las actualizaciones para los nuevos ingresos previsionales, con fechas ya establecidas.

ANSES se prepara para los primeros pagos del 2026.

Además del aumento, sigue funcionando el refuerzo económico destinado a los haberes más bajos. Esta ayuda se implementa para que ningún ingreso sea menor a $419.299,32.

jubilados anses.jpg

Montos de las prestaciones de ANSES en enero 2026

Desde enero 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un ajuste del 2,47%. En el caso del haber mínimo, al aumento se le suma un bono de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $419.299,32.

Los valores actualizados quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima con refuerzo: $419.299,32.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46.

  • Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $314.509,52.

Para las asignaciones, los montos quedan así:

  • Asignación Universal por Hijo: $125.518.

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.705.

  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $62.765.

Como todos los meses, estos importes se acreditan de forma automática.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Las fechas de cobro se organizan según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero
  • DNI terminado en 1: 12 de enero
  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero
  • DNI terminado en 1: 12 de enero
  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 0: 12 de enero
  • DNI terminado en 1: 13 de enero
  • DNI terminado en 2: 14 de enero
  • DNI terminado en 3: 15 de enero
  • DNI terminado en 4: 16 de enero
  • DNI terminado en 5: 19 de enero
  • DNI terminado en 6: 20 de enero
  • DNI terminado en 7: 21 de enero
  • DNI terminado en 8: 22 de enero
  • DNI terminado en 9: 23 de enero

