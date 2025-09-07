¿Cómo quedan los haberes mínimos de la Caja de Pensiones y Jubilaciones de Santa Fe a partir de septiembre 2025?







El organismo provincial de Santa Fe informó cuál será el nuevo haber mínimo para los jubilados y quiénes pagarán el aporte solidario.

La Caja informó aumentos para jubilados y pensionados.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe es el organismo autárquico que se encarga de administrar el régimen de haberes para jubilados y pensionados del territorio provincial. Este régimen brinda protección a la vejez, invalidez y muerte y está basado en un sistema de reparto público y solidario.

A través de sus autoridades, la Directora Provincial, Dra. Alicia Berzero, informó cuál será el haber mínimo que pagará el organismo desde el mes de septiembre del año 2025. Además, dio a conocer cuál será el monto mínimo para calificar para el aporte solidario.

Jubilados de Santa Fe: cuál es el haber mínimo de jubilación Según informó el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el haber mínimo para el mes de septiembre de 2025 quedó establecido en $491.400. Además, conforme al Artículo 2 de la Ley N° 14.283 se determinó quienes pagarán el aporte solidario.

Dicho aporte está establecido por el Decreto N° 0984/2025 y establece que todo aquel jubilado que cobre hasta 3 veces el haber mínimo deberá pagar este aporte, es decir, aquellos que perciban un haber que esté por encima de los $1.474.200 de bolsillo.

Los canales de comunicación con el organismo son el siguiente número de WhatsApp: 342 512 8800, el correo electrónico [email protected] y la línea gratuita de teléfono 0800-444-3734. La institución principal se encuentra en 1º Junta 2724, Santa Fe.