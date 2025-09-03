Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este jueves 4 de septiembre?







El calendario de pagos para los haberes de los jubilados santafesinos de agosto ya dio inicio, pero finaliza el lunes 8.

Qué jubilados y pensionados cobran en esta fecha.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció la liquidación de haberes para todos los jubilados y pensionados provinciales a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Comenzó este lunes 1 de septiembre y finalizará el lunes 8 del corriente mes.

Hay que tener en cuenta que, además de jubilados y pensionados, también cobrarán sus sueldos los trabajadores provinciales que dependen de las instituciones del territorio santafesino, ya sean ministerios, salud, educación y fuerzas de seguridad.

Caja de jubilados de Santa Fe. Calendario de pagos para jubilados y pensionados de Santa Fe.

Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en septiembre 2025 Para los Jubilados santafesinos, el calendario de pagos comenzó el lunes 1 de septiembre, y ese día se liquidaron los haberes de todos los pasivos que reciben una remuneración de bolsillo de hasta $1.040.000. También se pagó al escalafón policial.

El martes 2 y miércoles 3 de septiembre cobrarán Activos a los que les corresponde una remuneración de hasta $1.040.000 de bolsillo y Docentes de Escuelas Privadas Transferidas según el 1° y 2° convenio. Así como también los activos que perciban más de $1.040.000 de bolsillo y los docentes de escuelas privadas históricas.

Por lo tanto, para el día 4 de septiembre, cobrará el resto de los jubilados y pensionados. Es decir, aquellos que perciban un monto mayor a $1.040.000.