Paro universitario: el Gobierno salió al cruce y asegura que cumplió con el presupuesto

A través de un nuevo comunicado, Capital Humano dio a conocer el detalle de las transferencias a universidades.

En la antesala de un nuevo paro universitario convocado para este miércoles, el Ministerio de Capital Humano informó que cumplió con las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional , "tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales".

La cartera que conduce Sandra Pettovello confirmó a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias el pago de las transferencias a los hospitales universitarios y el cumplimiento del acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios.

Según la propia ministra, el detalle de las transferencias quedó de la siguiente manera:

Comunicado oficial. En este link los archivos adjuntos que respaldan el cumplimiento de las obligaciones: https://t.co/985oXEsGTY @javiermilei pic.twitter.com/cwoHSszZtB

En tanto, señaló que el Gobierno ya transfirió la suma de $ 666.823.011.021 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de junio de 2026 y primera cuota del Sueldo Anual Complementario 2026.

En ese sentido, el comunicado del ministerio destaca que "continúa dando cumplimiento al acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios" y que " los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente."

El Gobierno ratificó la paritaria universitaria y calificó de "político" el paro de este miércoles

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, ratificó la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios docentes y no docentes para el próximo 1 de septiembre y cuestionó el paro nacional anunciado para este miércoles 12 de agosto.

En un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que la medida de fuerza tiene un "carácter político" y rechazó los cuestionamientos sindicales por la falta de discusión salarial.

Paro universitario: cuáles son los reclamos de los gremios

La medida de fuerza fue confirmada la semana pasada por distintas organizaciones sindicales y se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo. Entre los principales reclamos se encuentran una recomposición salarial, el pago de una deuda que los gremios estiman en un 28,5% hasta junio y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió adherir al paro, mientras que Conadu Histórica anunció además una nueva jornada de protesta de mayor duración. Según anticipó el gremio, realizará un paro nacional desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

Las organizaciones sindicales también reclaman el envío de fondos para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades y cuestionan la falta de transferencia de un incremento del 20% previsto para ese concepto.

De esta manera, el conflicto entre el Gobierno y los gremios universitarios continúa abierto, con una nueva instancia paritaria prevista para el 1° de septiembre y un paro nacional confirmado para este miércoles.